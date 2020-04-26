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快訊／日本茨城縣規模4.8地震最大震度4　新幹線暫停5分鐘

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▲▼ 日本茨城縣發生淺層地震　最大震度4規模4.8。（圖／翻攝自氣象廳）

▲日本茨城縣發生地震，最大震度4，規模4.8。（圖／翻攝自氣象廳）

記者王佩翊／編譯

日本茨城縣在當地時間26日上午9時49分左右發生地震，震央位於茨城縣南部（北緯36.2度，東經140.1度），深度70公里，最大震度4，預估規模4.8，並無海嘯風險。

根據氣象廳資料顯示，此次地震規模4.8，深度70公里，目前觀測到的最大震度為茨城縣北部、茨城縣南部、櫪木縣南部、群馬縣南部、埼玉縣南部、千葉縣西北部的震度4。另外東京都23區與埼玉縣北部出現震度3。

另一方面，受到地震影響，東海道新幹線為了交通安全，東京至小田原區間曾暫停供電，造成上下行列車延遲約5分鐘左右。京成電鐵東中山至京成臼井區間，列車也因地震影響造成延遲。

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