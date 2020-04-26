金正恩若「健康卻不露面」恐在策劃大行動！美媒爆：2014年也曾神隱5周

▲開懷大笑的北韓領導人金正恩。（圖／朝中社）

記者蔡儀潔／綜合報導

北韓領導人金正恩已神隱15天，外界盛傳他的身體狀況出問題，甚至有他手術失敗成為植物人的消息。對此，美國評論型媒體Vox分析稱，如果金正恩健康狀況良好卻故意不露面，可能是為了避開新冠肺炎疫情，也可能正在計劃採取大動作；如果金正恩已經去世，那北韓可能會因此爆發繼任危機，軍方恐將接管政權。

▲金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）

文內指出，金正恩的健康狀況對美國影響甚大，如果他患了重病，這立即引發一個問題「現在誰在真正掌管國家」，如果他已經去世，那北韓可能會發生繼任危機，胞妹金與正會是最有可能接任的人，且她最近甚至開始公開發表言論和接見外國領導人。

不過，美國密蘇里大學的北韓專家格賴滕斯（Sheena Greitens）對這種可能性表示懷疑。她指出，由女性統治北韓基本上是「前所未聞」的，該國政治文化是否以及如何適應女性主政引起探討。也因此北韓可能變成集體領導或軍方接管，而如今鷹派當道，甚至可能會作出發射飛彈等挑釁行動，讓華盛頓與平壤近年建立的善意化為烏有。

文內同時指出，如果金恩很健康卻故意不露面，那可能意味著各種各樣的事情，也許是為了避開新冠肺炎疫情，又或者是策劃大動作。

實際上，此番不是金正恩第一次長期沒有公開露面，在2014年時他也曾5周沒有現身，引發外界眾多猜測。而就在他拄著枴杖露面後不久，Sony影業就因喜劇電影《名嘴出任務》影射行刺金正恩，而被北韓駭客大舉攻擊。