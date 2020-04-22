金正恩緊急時「領導人權限全給金與正」！　日媒爆：北韓去年就著手準備

▲ 金與正2018至2019年陪同金正恩出席多場國際會議。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩21日驚傳接受心血管手術後病危，目前未獲證實。日媒《讀賣新聞》爆料，平壤當局早在2019年年底就著手準備，一旦發生緊急狀況，將由金正恩胞妹金與正代理最高領導人的權力。

《讀賣新聞》22日援引美日韓協議知情人士說法報導，北韓去年底召開勞動黨中央委員會全體大會時便決定，若金正恩死亡或發生無法統治國家的緊急事件，「所有權限交給金與正」。該名人士透露，此後金與正便經常以本人名義，對勞動黨及軍方發出指示。

金與正過去隸屬宣傳北韓體制的宣傳鼓動部，但有觀測指出，她去年底在中央委員會全體會議中躋身掌握人事權的核心「組織指導部」，擔任第一副部長。

針對金正恩健康狀況，該名知情人士則透露，「有情報指出，由於他高血壓、心臟病及糖尿病惡化，1月曾有法國醫療團隊訪問北韓」，此後平壤當局便為預防這類緊急狀況，加速為金與正代理職位做準備。

金與正是承襲前領導人金日成血脈的「白頭血統」，和金正恩一樣曾到瑞士留學，也是金正恩最為信賴的親信，為北韓政壇第二把交椅，3月3日及22日曾以本人名義，針對北韓及美國關係發表談話；同月21日更陪同金正恩視察武器試射，被指為掌握軍權的第一步。

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