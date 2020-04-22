金正恩上位後爆肥…神秘二哥金正哲超瘦！　時髦戴墨鏡穿皮衣看演唱會

▲ 金正哲被拍到在倫敦觀賞演唱會。（圖／翻攝自南韓gasengi論壇）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩21日驚爆接受心血管手術後病危，消息震驚國際，但目前未獲證實。據傳他因菸酒及不良飲食習慣，不僅5年爆肥40公斤，還患上多種慢性病。但他的親妹金與正和神秘的二哥金正哲身材苗條，尤其金正哲過去被媒體捕捉到時，打扮都相當年輕。

領導人健康狀況屬國家最高機密，卻可從北韓官媒影片和金正恩出席國際場合時的報導窺探端倪。他2019年4月出訪俄羅斯時，相較2018年6月新加坡川金會就明顯變胖，與俄國總統普丁舉行峰會時，不過是下車步入建築物、乘手扶梯後進入會議室，入座後就明顯氣喘吁吁、必須張口呼吸；去年底二度乘白馬登白頭山，看來也有些吃力。

相較成為領導人的弟弟，現年38歲的金正哲看來身材適中。他2011年被發現在新加坡觀賞英國歌手Eric Clapton的演唱會，2015年5月又在倫敦被拍到連續2天參加他的演唱會，當時戴著墨鏡，穿著黑色皮外套，打扮相當時髦，但此後便銷聲匿跡。

他一度被指為將接任金正日大位的人選，但最終被金正恩取代，據傳是因個性因素和他患有內分泌疾病。金正恩病危說爆發後，外界紛紛議論可能繼承北韓政權的人選。據脫北者說法，金正哲對政權不感興趣，過著安靜的生活，不太可能進入領導階層。但分析人士指出，他和手足皆保持聯絡，若金正恩真的發生不測，的確有可能露面。

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