金正恩「專用列車」疑停靠度假勝地！　衛星圖曝光：21日-23日都在

▲ 金正恩親自指導迫擊砲兵部隊演習。(圖/朝中社)

記者蔡儀潔/綜合報導

北韓領導人金正恩迄今未公開露面,更有未經證實的傳聞指出,他已經成為植物人。美國華府智庫「北緯38度」(38 North)25日公布最新衛星照,畫面中疑似金正恩專用的火車,本周出現在北韓渡假勝地東岸江原道的元山市。

Satellite imagery indicates that Kim Jong Un was likely at his Wonsan compound earlier this week. https://t.co/do75evMgcY #KimJongUn