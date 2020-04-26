女嬰出生27天確診「病毒量是媽媽100倍」　醫：換尿布要防止病毒傳播

▲吳昌騰說，該女嬰出現的症狀有發燒、咳嗽和嘔吐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情全球蔓延，兒科急診醫師吳昌騰分享南韓一名27天大女嬰感染的案例，且她的病毒量是媽媽的100倍。他提醒，由於從嬰兒的大小便中能驗出新冠病毒，為防止病毒經排泄物傳播，家長及照顧者必須注意良好衛生習慣。

吳昌騰近日在臉書粉絲團發文，提到國際學術期刊《臨床傳染病》（Clinical Infectious Diseases），4月16日發表一篇新的研究，描述這名確診女嬰其病毒量隨時間的變化情形。

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吳昌騰表示，這名女嬰與母親一同確診新冠肺炎，該女嬰出現的症狀有發燒、咳嗽和嘔吐。而研究重點有以下3點：

1、病毒載量研究從症狀發作的第10天開始，嬰兒的上呼吸道和糞便檢體比母親高約100倍。

2、研究人員在嬰兒的鼻咽、口咽、糞便、唾液、血漿和尿液中都檢測到新冠病毒的RNA。嬰兒在感染初期，上呼吸道中檢測到存有高的病毒含量，後來雖逐漸減少；但直至症狀出現後的第18天，從糞便中所檢測到的病毒數量仍然是高的！

3、這項研究中的一個重要發現是，在女嬰所有的臨床檢體，包括血液、尿液、糞便、唾液、鼻咽以及口咽。（通通都有喔！）

▼醫師提醒，更換新生兒和嬰兒尿布時，要防止新冠病毒在家庭接觸者及照顧者間的傳播。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

吳昌騰說，相比之下，儘管暴露於相同的感染源，母親只有鼻咽、口咽、痰和糞便檢體新冠病毒呈陽性，而且病毒載量低得多；這研究說明，新冠病毒在新生兒中的影響可能是全身性的，影響多個器官，包括血液、呼吸道、腎臟和胃腸道。

吳昌騰指出，幸運的是，女嬰和她的母親都沒有使用抗病毒藥物治療，女嬰只靠餵母乳，恢復良好，在住院18天痊癒出院了。

吳昌騰提醒，由於從嬰兒的大小便中能驗出新冠病毒，為防止病毒經排泄物傳播，家長及照顧者必須注意良好衛生習慣；特別是在更換新生兒和嬰兒尿布時，要防止新冠病毒在家庭接觸者及照顧者間的傳播。