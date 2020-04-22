　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

西門町、饒河夜市、動物園等11熱門景點　五一連假前「即時影像」上線　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新冠肺炎 經濟蕭條 西門町假日仍然冷清。（圖／記者屠惠剛攝）

▲西門町商圈。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

國內新冠肺炎升溫，為避免連假程為防疫破口，台北市議員王鴻薇於部門質詢時指出，目前新北市、桃園市、台中市都相繼針對重要觀光景點架設即時攝影機，並將畫面上傳至網路供民眾參，要求台北市政府應該儘快跟進。北市府觀傳局22日表示，將針對11處景點做即時影像，預計5月1日連假前上線。

王鴻薇日前在議會質疑，馬上面臨五一連假，新北、桃園、台中現在都已經做了即時影像監測，但不懂，觀傳局長劉奕霆稱技術沒問題，即時影像對於民眾掌握熱門景點，也有幫助，「為什麼我們台北市不做？」

劉奕霆回應，有在府級的會議上跟副市長、市長報告過，長官認為有做人流管制計畫的話，是不用那麼快，到了大概隔天，市長已經請他們做準備，觀傳局已立刻與市警局做準備，已經列了大概10到12個大型熱門、人潮多的景點，預計大概在一週內上線，因應連假到來，並承諾五一連假前上線。

觀傳局22日表示，目前規劃本市11處景點，包括陽明山、動物園、士林官邸、西門町、故宮博物院、國父紀念館、中正紀念堂、華山、永康商圈、公館商圈、饒河商圈，結合警察局cctv影像，於台北旅遊網以及現在玩台北APP上顯示各景點即時影像畫面。

ET快訊
快煮壺買一送一！超狂殺價1980元→768元
磐石艦28人染疫「接觸者匡列692人」　莊人祥曝最新檢驗狀況
楊又穎輕生前晚「笑著說求救訊號」　最後的模樣曝光
快訊／韓國瑜宣布：5/3高市府進行「兵推演練」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

狠批「草包防疫」！陳冠榮轟韓國瑜六大荒誕：製造恐慌罪不可赦

韓國瑜宣布5/3兵推演練！加碼將為高雄4千多名一線醫護全面篩檢

王金平、蘇嘉全、游錫堃「種樹大和解」　前省議會暢談佛法救地球

「鑽石公主隔離14天」敦睦艦隊不用？　疾管署回應了

又說謊！海軍3度稱無開放外籍人士登艦　國民黨立委秀照直接打臉

國防部成眾矢之的　羅智強批：蔡英文就不離譜？

台巴邦誼生變？　吳斯懷爆：大陸運4萬公斤醫療物資抵巴拉圭

柯文哲、韓國瑜下週舉行封城兵推　侯友宜：新北一定全力協助

西門町、饒河夜市、動物園等11熱門景點　五一連假前「即時影像」上線　

國防部疑隱匿疫情恐觸法　疾管署：報告送來就會處理

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

晨悠Cover《想見你想見你想見你》太好聽　釣出原唱八三夭回應

狠批「草包防疫」！陳冠榮轟韓國瑜六大荒誕：製造恐慌罪不可赦

韓國瑜宣布5/3兵推演練！加碼將為高雄4千多名一線醫護全面篩檢

王金平、蘇嘉全、游錫堃「種樹大和解」　前省議會暢談佛法救地球

「鑽石公主隔離14天」敦睦艦隊不用？　疾管署回應了

又說謊！海軍3度稱無開放外籍人士登艦　國民黨立委秀照直接打臉

國防部成眾矢之的　羅智強批：蔡英文就不離譜？

台巴邦誼生變？　吳斯懷爆：大陸運4萬公斤醫療物資抵巴拉圭

柯文哲、韓國瑜下週舉行封城兵推　侯友宜：新北一定全力協助

西門町、饒河夜市、動物園等11熱門景點　五一連假前「即時影像」上線　

國防部疑隱匿疫情恐觸法　疾管署：報告送來就會處理

狠批「草包防疫」！陳冠榮轟韓國瑜六大荒誕：製造恐慌罪不可赦

同舟抗疫！　三帆製藥贈成大防疫養生茶與舒緩貼布

鐵粉650萬標喬丹簽名球衣！　小資族可買萬華30坪公寓、高雄透天厝

福斯「航母級7人座MPV」Viloran大陸開賣　150萬內配備很豐富

寶齡、台康生、安肽生醫組大聯盟　成功開發抗原快篩試劑

防疫情重創經濟引爆治安問題！全國警掃287把黑槍　改造逾6成將修法納管

韓國瑜宣布5/3兵推演練！加碼將為高雄4千多名一線醫護全面篩檢

尤里安／台海防衛作戰澎湖戰略角色提升？

吳青峰一審告贏林暐哲　首度露面曝現況：最近很好啊！

長相很普卻是萬人迷　只要會1件事就能辦到

比基尼正妹到水上樂園玩水　走進男更衣室...所有人崩潰了

政治熱門新聞

快訊／柯文哲宣布：北市下週封城兵推　

國防部拔官3人　部長第一句罵他

海軍染疫實習生驚恐爆哭　原因曝光

敦睦支隊長哽咽：坦言4員發燒沒回報

快訊／蔡英文公開向國人道歉：我是三軍統帥「國軍的事就是我的事」

譚德塞再拗　外交部戳破盲點打臉

不只台中一中！敦睦艦隊19個召回點曝光

高市議會臨時會取消　韓國瑜不用報告就下課！

快訊／外交部：駐帛琉使館、帛方48人篩檢結果出爐

陳素月助理倒臥辦公室　送醫不治

即／韓國瑜宣布：5月3日將在高市府進行「兵推演練」

想念誰質詢國防部長　網友淚推他：有聲音

陳其邁4/17下高雄　坦言有狀況

行政院發放　1035億元紓困補助

更多熱門

相關新聞

台南疫情五一連假是關鍵

台南疫情五一連假是關鍵

台南市長黃偉哲指出，接下的五一連假是台南疫情關鍵，看疫情是往上走還是往下走，五一連假後還是沒有辦法避免疫情繼續爆發，「封城」可能也是不得已的選擇，但是我們不想走到這天，尤其前面的階段，我們防疫做得真好，台灣成為舉世矚目的一個亮點，全民辛苦防疫卻栽在海軍的手上，這樣我們會很不甘心。

日退役相撲無照表演遭驅趕　怒斥警「FXXK」

日退役相撲無照表演遭驅趕　怒斥警「FXXK」

即日起到多良車站需戴口罩

即日起到多良車站需戴口罩

五一連假國道預估車流量出爐

五一連假國道預估車流量出爐

東大門夜市人氣冷　提升五一連假防疫措施

東大門夜市人氣冷　提升五一連假防疫措施

關鍵字：

西門町五一連假即時影像

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

招待所玩瘋「極樂影片曝光」！2美腿名模、男歌手都在場開趴

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

快訊／柯文哲宣布：北市下週封城兵推　

國防部拔官3人　部長第一句罵他

陳其邁任「封城指揮官」？陳時中先說話了

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

林俊傑告白Hebe被打槍！「唯一承認女友是她」

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面