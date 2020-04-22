西門町、饒河夜市、動物園等11熱門景點　五一連假前「即時影像」上線　

▲西門町商圈。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

國內新冠肺炎升溫，為避免連假程為防疫破口，台北市議員王鴻薇於部門質詢時指出，目前新北市、桃園市、台中市都相繼針對重要觀光景點架設即時攝影機，並將畫面上傳至網路供民眾參，要求台北市政府應該儘快跟進。北市府觀傳局22日表示，將針對11處景點做即時影像，預計5月1日連假前上線。

王鴻薇日前在議會質疑，馬上面臨五一連假，新北、桃園、台中現在都已經做了即時影像監測，但不懂，觀傳局長劉奕霆稱技術沒問題，即時影像對於民眾掌握熱門景點，也有幫助，「為什麼我們台北市不做？」

劉奕霆回應，有在府級的會議上跟副市長、市長報告過，長官認為有做人流管制計畫的話，是不用那麼快，到了大概隔天，市長已經請他們做準備，觀傳局已立刻與市警局做準備，已經列了大概10到12個大型熱門、人潮多的景點，預計大概在一週內上線，因應連假到來，並承諾五一連假前上線。

觀傳局22日表示，目前規劃本市11處景點，包括陽明山、動物園、士林官邸、西門町、故宮博物院、國父紀念館、中正紀念堂、華山、永康商圈、公館商圈、饒河商圈，結合警察局cctv影像，於台北旅遊網以及現在玩台北APP上顯示各景點即時影像畫面。