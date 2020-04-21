台南疫情五一連假是關鍵　如疫情無法遏阻不排除封城

記者林悅／台南報導啊

台南市長黃偉哲指出，接下的五一連假是台南疫情關鍵，看疫情是往上走還是往下走，五一連假後還是沒有辦法避免疫情繼續爆發，「封城」可能也是不得已的選擇，但是我們不想走到這天，尤其前面的階段，我們防疫做得真好，台灣成為舉世矚目的一個亮點，全民辛苦防疫卻栽在海軍的手上，這樣我們會很不甘心。

▲台南市長黃偉哲指出，接下的五一連假是台南疫情關鍵，五一連假後還是沒有辦法避免疫情繼續爆發，「封城」可能也是不得已的選擇。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲針對萬一爆發大規模的社區感染是否已經做好了封城的準備，需不需要進行相關的演練，磐石艦群聚感染會有社區感染的疑慮時指出，其實疫調要做的越清楚，足跡做得越詳實，就能夠減少這個社區感染的風險，在第一時間，市府真的不瞭解磐石艦整個就診人數、就診次數，連阿兵哥下船的時間點也找不到，如果不是醫療人員詢問到這個單一的阿兵哥的話，市府還以為4月15日他們才下船，這點他覺得很匪夷所思。

黃偉哲說，看到海軍副司令在全國疫情指揮中心的記者會中間，每次講每都講得不一樣，事實上，他滿同情對方，因為他們也是底下人彙整出資料給他的，但其實這樣實在很不好。如同蔡英文總統所說的，希望說部隊要誠實、能夠把一次把這個疫情講清楚，把這個時間點講清楚，把人數講清楚，把次數講清楚，這樣才能重建國人的信心。

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