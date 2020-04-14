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五一連假祭人潮管制！國道預估車流量出爐　「這次沒有夜間免收費」

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▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

今年五一勞動節連假共有3天，高公局表示，考量勞動節當日各級學校及公務機關仍需上班課，加上新冠肺炎疫情仍持續影響出遊旅次，國道整體交通量約減少10-15%。

高公局表示，研判勞動節交通需求以通勤及短途旅遊之車流為主，勞動節及例假日全日交通量約80-100百萬車公里。但由於五一連假並非所有人都放，整體車流量跟一般周末假日差不多，因此這次疏導措施沒有規劃國道夜間免收費，僅維持入口高乘載管制、開放路肩、入口匝道儀控等。

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▲▼國道服務區防疫措施。（圖／高公局提供）

▲▼國道服務區防疫措施。（圖／高公局提供）

▲▼國道服務區防疫措施。（圖／高公局提供）

▲▼國道服務區防疫措施。（圖／高公局提供）

針對新冠肺炎疫情國道防疫部分，高公局表示，會配合各大風景區管控進場人數，利用國道沿途資訊可變標誌（CMS）顯示觀光景點容量管制之相關資訊，用路人使用國道往觀光區域時需多留意。

各服務區賣場大廳用路人需全面量測體溫及配戴口罩，倘有體溫過高之用路人，禁止進入服務大廳，並將超商販售之布口罩放在動線入口量測體溫處，倘有用路人未配戴口罩者，可立即購買。

服務區公共使用餐桌以加設隔板或採梅花座位配置方式加以區隔，並撤除服務大廳內密集之餐桌椅配置，搭配室內安全社交間距(1.5公尺)，適當控管服務大廳安全容留人數，確保維持安全社交距離。

▲▼勞動節國道交通疏導措施一覽表。（圖／高公局提供）

▲勞動節國道交通疏導措施一覽表。（圖／高公局提供）

五一連假國道交通疏運措施

一、入口高乘載管制：
109年5月3日15至20時，實施週日常態性國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。

二、開放路肩：
1.現有開放路肩措施照常實施（詳見http://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=183&p=1）。
2.109年5月1日至3日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛詳附表2。

三、入口匝道儀控：
1.視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。
2.另針對重點交流道（國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統北向入口）採嚴格匝道儀控管制。
3.針對10個重點路段實施精進式匝道儀控（國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南向、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北向；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱。）

四、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：
假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

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