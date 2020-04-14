名列防疫警示區！東大門夜市人冷清　縣府提升五一連假防疫措施

▲花蓮東大門夜市名列國家級警示區，清明連假後來訪人潮頓減。（圖／東大門夜市提供）

記者王兆麟／花蓮報導

清明連假期間，中央發出國家級警報勸導民眾避免前往人潮擁擠觀光景點，花蓮東大門夜市也在示警之列，影響所及造成連假結束後，東大門夜市人潮稀落生意慘跌，夜市攤商叫苦連天，緊接著五一連假的到來，花蓮縣消毒防疫大隊將於5月1日至3日連假期間，擴大針對東大門夜市公共區域執行防疫消毒作業，讓遊客及鄉親能安心逛夜市，以防範疫情擴散。

花蓮縣政府表示，五一連假期期間，對於東大門夜市除了由防疫消毒大隊擴大消毒外，更要求攤商及管理委員會落實清潔消毒自主管理，縣長徐榛蔚也呼籲蒞臨東大門的鄉親及遊客，一定要保持安全社交距離，在室外至少1公尺，室內至少要1.5公尺，如果去比較特別無法維持距離的地方，請一定要帶口罩，做好社交距離，差一點距離，對整體防疫就會有幫助，希望全民配合，保持防疫成果。

▲清明連假東大門夜市人潮洶湧，出動警方現場防疫宣導。（圖／記者王兆麟翻攝）

另外花蓮縣防疫消毒大隊平時針對縣轄內各大交通場站、大型營業場所、人潮聚集民生熱點、學校及民眾洽公機關等處所實施戶外公共環境消毒工作，防止縣轄內各人潮聚集處成為防疫破口。

縣府並鼓勵鄉親前往花蓮縣警察局花蓮分局、新城分局、吉安分局、鳳林分局、玉里分局、豐濱分駐所及吉安鄉衛生所等7處設置地點，免費領取花蓮縣政府提供之次氯酸水（不限時段），並請多加利用於居家內、外範圍防疫清潔消毒，加強化防疫措施，以維護你我健康安全。

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