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又說謊！海軍3度稱無開放外籍人士登艦　國民黨立委秀照直接打臉

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▲▼海軍稱無開放外籍人士登艦，再遭溫玉霞秀出照片打臉。（圖／溫玉霞辦公室提供）

▲海軍稱無開放外籍人士登艦，溫玉霞秀出照片打臉。（圖／溫玉霞辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，守護國家的國軍瞬間成為成為眾矢之的，國防部長嚴德發22日到立法院備詢，遭立委輪番砲轟。不過國防部原稱敦睦艦隊航行途中無外籍人士登船，國民黨立委溫玉霞22日出示照片，指稱敦睦艦隊在帛琉舉行升旗典禮時，有開放讓外籍人士上船，海軍副司令梅家樹才改口表示，康定艦在帛琉靠港舉行升旗典禮時，有邀請當地政要上艦參與。

立法院外交及國防委員會原排定22日議程為北部地區指揮系統機密考察，不過鑒於海軍敦睦艦隊傳出群聚感染，外交及國防委員會召委、國民黨立委呂玉玲臨時提出變更議程，要求國防部、衛福部、外交部赴立法院就「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」進行專題報告，並備質詢。

▲▼海軍副司令梅家樹。（圖／記者湯興漢攝）

▲海軍副司令梅家樹。（圖／記者湯興漢攝）

溫玉霞質詢時表示，根據僑民提供的照片，敦睦艦隊在帛琉舉行升旗典禮時，有開放讓外籍人士上船，照片可以說明真相，詢問國防部如何解釋。

梅家樹回應，康定艦在帛琉靠港時，有安排舉行聯合升旗典禮，開放與當地的大使、地方政要、僑胞共同參與，是屬於官式行程的一部分，希望藉由共同舉行聯合升旗典禮，讓國旗可以在國外升空，所以才會在照片中看到我國的僑胞。

溫玉霞再追問，海軍到底有沒有讓我國僑民上船，梅家樹則坦承「有」，主要由大使館邀請。梅家樹說，以往敦睦艦隊出巡都會開放讓當地民眾參觀，但這次因應疫情取消了一般民眾的參觀，但對於官式活動都有做好相關的防疫檢查。

▼海軍稱無開放外籍人士登艦，溫玉霞秀出照片打臉。（圖／溫玉霞辦公室提供）

▲▼海軍稱無開放外籍人士登艦，再遭溫玉霞秀出照片打臉。（圖／溫玉霞辦公室提供）

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