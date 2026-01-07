　
政治

沒防撞系統又沒有防寒衣！　馬文君：國軍弟兄情何以堪？

▲▼F-16V夜訓失聯，飛官疑跳傘，海巡署指出，PP-10095、10078巡防艇趕抵後立即施放海難測流浮標（SLDMB），結合「搜救優選規劃系統」研判漂流方向並部署搜救責任區，全力救援。（圖／海巡署）

▲F-16V夜訓失聯，飛官疑跳傘，海巡署指出，PP-10095、10078巡防艇趕抵後立即施放海難測流浮標（SLDMB），結合「搜救優選規劃系統」研判漂流方向並部署搜救責任區，全力救援。（圖／海巡署）

記者崔至雲／台北報導

花蓮空軍基地一架F-16編號6700的單座戰機，6日晚執行夜訓時突然出狀況，飛官辛柏毅目前仍失聯。國民黨立委馬文君表示，國防部召開記者會說明相關訊息，但國防部的說法恐怕令所有國人難以接受，更令所有國軍弟兄情何以堪的真相，原來，辛柏毅上尉駕駛的F-16V，任務電腦故障，沒有防撞地系統，甚至他本人，都沒防寒飛行衣可穿。

對於飛官辛柏毅狀況，國防部指出，因模組化任務電腦（MMC）故障，飛官無法參考飛行姿態、Auto-GCAS自動防撞地系統希望今年底獲得、防寒飛行衣已採購希望明年交貨。馬文君批評，自動防撞地系統，是鳳展專案的一部分，2023年宣稱會在2025年前完成安裝，但現在已經是2026年了，別說完成，根本沒有到貨。國防部在付出這麼慘痛的代價之後，紙包不住火了才終於在記者會上透露真相，說「希望」能在「今年底」獲得。

針對國防部指出，「防寒飛行衣已採購希望明年交貨」，馬文君說，要錢的時候，急的跟什麼似的，付了錢，卻沒到貨，又不急了，只急著編更多的預算往外送！誰質疑，誰反對，誰就是中共同路人。

馬文君強調，全國百姓，此時請替辛上尉集氣祈福，也請深思民進黨這些年，一編再編，越編越多的特別預算，國防預算，錢到底花到了什麼地方？
 

01/05 全台詐欺最新數據

防撞系統防寒衣馬文君國軍飛官

更多
