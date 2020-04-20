藍委驚語「酷碰券不能買1600萬房子」　王定宇「一句話」神反擊

▲王定宇。（資料照／記者許靖騏攝）



記者蔡文鈴／台北報導

對於紓困振興方案是否要發現金，藍綠雙方各持己見，黨團商屢屢破局。國民黨立委廖國棟20日在經濟委員會質詢時表示「酷碰券不能買1600萬房子，所以不如乾脆發現金」，讓民進黨立委王定宇在臉書上做出反擊。

王定宇批評，國民黨的發現金版本一變再變，排富排到月所得超過20萬還能領紓困現金，「藍委更語出驚人地說『酷碰券不能買1600萬房子，所以不如乾脆發現金』！」

王定宇強調，行政院的「紓困、振興」方案，還在防疫期間，採取的是「紓困」，「紓困」以現金發送為主，搭配展延稅金、貸款本息，或是提供便利資金貸款，對象包含：工會投保勞工、有雇主勞工、企業主、自營商、農漁牧、生活弱勢族群等等。

王定宇解釋，「這階段沒有什麼酷碰券，那是在疫情告一個段落，才會開始振興經濟的各種方案。」

▲經濟委員會，立委廖國棟質詢經濟部長沈榮津。（圖／翻攝國會轉播）

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