狠酸政府紓困慢慢來　朱學恒：民眾都快掛點了

▲朱學恒痛斥政府辦理紓困慢條斯理，「只是看到政策宣傳是沒有用的，要拿到錢，要發下去。」（圖／翻攝自臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎引發的全球性經濟衰退，台灣許多民眾與產業受到衝擊。朱學恆18日在臉書表示，政府要做的紓困就是救命，但公務員辦理卻慢條斯理「民眾都快掛點了」、「我知道政府每天都在宣布要增加（紓困貸款），但只是看到政策宣傳是沒有用的，要拿到錢，要發下去，貸款要放寬從速。」

朱學恆18日在臉書粉絲團「朱學恒的阿宅萬事通事務所」表示，這次前所未有的經濟大衰退，政府要做的紓困就是救命，救命就是要大家都減稅、發現金給個人、中小企業貸款加速流程，「趕快把錢給發下去」，但公務員辦理卻慢條斯理「民眾都快掛點了。」

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▲行政院召開紓困記者會，主題聚焦「稅務、貸款協助」。（圖／行政院提供）

他透露，自己身邊朋友去問銀行有沒有紓困貸款，結果「要嘛說沒有，要嘛又問有沒有不動產，再不然說現在狀況不好，還要增加保證人，若是新創老闆被發現薪資不太多，還會說薪水不好可能貸不多……，結果弄了半天，比XX的疫情之前還難貸。」

他認為，政府每天都在宣布要增加，但實際上新聞出來之後，直接去問就是還沒增加，銀行也說沒收到通知，各種補貼也都領不到，現在小商家小餐廳急救命，政府的動作真的要快點，「只是看到政策宣傳是沒有用的，要拿到錢、要發下去，貸款要放寬從速。」