酷碰券振興經濟？　立法院法制局「三點建議」：應評估電子支付普及率

▲電子支付。（圖／達志影像）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊經濟，行政院推動紓困2.0計畫，增列111億元發放「酷碰券」，鼓勵民眾透過行動支付工具消費。立法院法制局研究報告出爐，提出三點建議，包括應搭配其他補助措施或提高補助比例，促進消費意願；評估現行電子支付普及率，設計對消費者較友善便利的使用方式；此外，應考慮放寬適用店家及產業限制。

經濟部規劃，酷碰券以行動支付為主，於特定商家消費，可獲得優惠25%，即民眾消費4千元，優惠1千元。每人每月在每個電子支付平台之優惠上限1千元，若在4個行動支付平台消費，則共計最多優惠上限為4千元，藉此刺激內需，鼓勵民眾消費，預期藉此產生4倍促進消費的加乘經濟效益。

立法院法制局報告提出三點建議，第一，因消費者使用酷碰券，需自己負擔購物金額的四分之三，如消費者連基本費用都難以支付，根本無意願再行支付額外的消費費用，建議適度搭配其他補助措施或考慮針對特殊弱勢民眾提高補助比例至超過四分之一，增加消費吸引力。

該份報告指出，由於一種電子支付工具優惠上限1千元，民眾不僅要有一種電子支付工具，還要越多越好。雖可鼓勵電子支付上下游產業發展，且各家電子支付業者均可雨露均霑，但對不習慣電子支付，或僅有1、2種電子支付的民眾而言不算便利，易降低民眾消費意願及額度。

該份報告建議，此政策規劃實施前，應先評估現行電子支付的普及率， 包含民眾使用各種電子支付習慣、頻率、消費額度、商品或行業種類等，設計對消費者較為友善便利的使用方式。



此外，目前有許多傳統攤商、店面並不支援行動支付，或只限於某1、2種行動支付方式工具，加上電商、外送與超市賣場等因疫情受惠產業並不適用酷碰券，即使民眾有某種行動支付工具，能消費的店家種類或產業也有限。

法制局報告認為，如果酷碰券政策目的在於鼓勵消費，發揮加乘經濟效益，不應對適用店家、產業或使用方式，加以限制。在疫情期間，經濟低迷、消費不振之此時，宜否把酷碰券政策目的反客為主及有否同時振興電子支付產業之急迫性，均待商榷。

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