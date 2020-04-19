　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酷碰券振興經濟？　立法院法制局「三點建議」：應評估電子支付普及率

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼電子支付。（圖／達志影像）

▲電子支付。（圖／達志影像）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊經濟，行政院推動紓困2.0計畫，增列111億元發放「酷碰券」，鼓勵民眾透過行動支付工具消費。立法院法制局研究報告出爐，提出三點建議，包括應搭配其他補助措施或提高補助比例，促進消費意願；評估現行電子支付普及率，設計對消費者較友善便利的使用方式；此外，應考慮放寬適用店家及產業限制。

經濟部規劃，酷碰券以行動支付為主，於特定商家消費，可獲得優惠25%，即民眾消費4千元，優惠1千元。每人每月在每個電子支付平台之優惠上限1千元，若在4個行動支付平台消費，則共計最多優惠上限為4千元，藉此刺激內需，鼓勵民眾消費，預期藉此產生4倍促進消費的加乘經濟效益。

立法院法制局報告提出三點建議，第一，因消費者使用酷碰券，需自己負擔購物金額的四分之三，如消費者連基本費用都難以支付，根本無意願再行支付額外的消費費用，建議適度搭配其他補助措施或考慮針對特殊弱勢民眾提高補助比例至超過四分之一，增加消費吸引力。

該份報告指出，由於一種電子支付工具優惠上限1千元，民眾不僅要有一種電子支付工具，還要越多越好。雖可鼓勵電子支付上下游產業發展，且各家電子支付業者均可雨露均霑，但對不習慣電子支付，或僅有1、2種電子支付的民眾而言不算便利，易降低民眾消費意願及額度。

該份報告建議，此政策規劃實施前，應先評估現行電子支付的普及率， 包含民眾使用各種電子支付習慣、頻率、消費額度、商品或行業種類等，設計對消費者較為友善便利的使用方式。

此外，目前有許多傳統攤商、店面並不支援行動支付，或只限於某1、2種行動支付方式工具，加上電商、外送與超市賣場等因疫情受惠產業並不適用酷碰券，即使民眾有某種行動支付工具，能消費的店家種類或產業也有限。

法制局報告認為，如果酷碰券政策目的在於鼓勵消費，發揮加乘經濟效益，不應對適用店家、產業或使用方式，加以限制。在疫情期間，經濟低迷、消費不振之此時，宜否把酷碰券政策目的反客為主及有否同時振興電子支付產業之急迫性，均待商榷。

其他人也看了這些…

再新增3例新冠肺炎！海軍敦睦艦隊實習生、軍人確認染疫
海軍敦睦艦隊染疫「接觸者匡列3軍艦700多人」陳時中：將漏夜採檢
參謀總長黃曙光主持艦隊結訓典禮　即起自主健康管理14天

更多熱門新聞…

軍艦9日靠港3人染疫⋯蔡英文當日有接見！國防部：官兵沒下艦、總統無登艦
蔡英文「隔空致意」敦睦艦隊　總統府：沒有接觸感染風險
敦睦艦隊2實習生＋1軍人確診新冠肺炎　蔡英文指示從速完全檢疫

ET快訊
嘉義五金行凌晨大火　老闆叫醒家人脫困..自己救火不幸燒死
3月收入近20萬！熊貓外送員「爆跑2000張單」薪資條曝光網
徐若瑄首發聲！千字長文回應「研究自己」論文爭議..坦承2動機
何妤玟婚變「前夫事蹟全被翻出」　翻覆整晚183字吐真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／爆3確診...政戰學院即日停課2周　21密切接觸者進隔離寢室

酷碰券振興經濟？　立法院法制局「三點建議」：應評估電子支付普及率

陳建仁批WHO：1月底才宣告緊急事件為時已晚

國軍染疫　杜紫宸問嚴德發：要總統如何向全民交待

磐石艦「5大危險區」曝！　實習生出沒中央空調戰情室…6種兵成感染高風險

何時解封？陳建仁：未來1年或1年半內過「半正常」生活

陳建仁再酸WHO：SARS爆發時她面臨政治壓力　仍派團來台

英國高感染率、高死亡率　陳建仁：優先採檢密切接觸者和高風險群

陳建仁接受英國媒體專訪　分享台灣從SARS學到3件事

罷韓連署案通過　網曝「馬上接到電話」：國民黨真的急了！這場仗穩輸

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

國防部稱敦睦艦隊抵帛琉有戴口罩　我駐帛琉大使館臉書照片打臉！

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

黃霄雲遭《歌手》淘汰後回歸　高音飆唱F.I.R.《我們的愛》

快訊／爆3確診...政戰學院即日停課2周　21密切接觸者進隔離寢室

酷碰券振興經濟？　立法院法制局「三點建議」：應評估電子支付普及率

陳建仁批WHO：1月底才宣告緊急事件為時已晚

國軍染疫　杜紫宸問嚴德發：要總統如何向全民交待

磐石艦「5大危險區」曝！　實習生出沒中央空調戰情室…6種兵成感染高風險

何時解封？陳建仁：未來1年或1年半內過「半正常」生活

陳建仁再酸WHO：SARS爆發時她面臨政治壓力　仍派團來台

英國高感染率、高死亡率　陳建仁：優先採檢密切接觸者和高風險群

陳建仁接受英國媒體專訪　分享台灣從SARS學到3件事

罷韓連署案通過　網曝「馬上接到電話」：國民黨真的急了！這場仗穩輸

嘉義市兩車深夜對撞！　一車180度旋轉撞分隔島　另一車頭全毀

五股區獒犬跑出工廠「沿路咬傷民眾」　飼主歉：不知繫繩斷掉

居家檢疫竟7度趴趴走　台南陸籍男遭重罰70萬後失聯...警追查中

曾接觸敦睦艦隊3確診者！馬公海軍基地15官兵「一採陰性」　營區隔離14天

妻子出軌、男童失蹤！驚悚電影《搞鬼》中英文片名有寓意

快訊／爆3確診...政戰學院即日停課2周　21密切接觸者進隔離寢室

嘉義五金行凌晨大火　老闆叫醒家人脫困..自己救火不幸燒死

酷碰券振興經濟？　立法院法制局「三點建議」：應評估電子支付普及率

《志村大爆笑》免費看10精華「廣告收入全捐出」　1天破200萬點閱…留言全是懷念

陳建仁批WHO：1月底才宣告緊急事件為時已晚

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

政治熱門新聞

即／被川普斥假台灣記者　張經義回應了

高雄「0本土確診個案」恐破功　左營登岸3嚴重威脅

罷韓連署案通過　網曝「接到電話」：國民黨是真的急了

蘇貞昌：中低收入戶每月1500元23日前會進帳

蔡英文曾迎接「3人染疫磐石艦」　立委：總統應速快篩？

誤稱處罰張經義是馬政府時規定　蘇貞昌道歉了！

曾稱官兵沒狀況　海軍澄清沒欺騙

海軍700官兵沒隔離直接放假　館長怒了

韓國瑜要穩了？藍營議員提「3妙計」

國防部證實：案397不適未通報醫官

政府若發現金　鄭運鵬：我一家四口都不領

快訊／國防部：即日起全軍配戴口罩

陸軍269旅中尉排長輕生　同袍揭背後血淚

王淺秋：罷韓案讓台灣民主永無寧日

更多熱門

相關新聞

「華航與護照更名」立院緊急煞車

「華航與護照更名」立院緊急煞車

到底是什麼原因導致這二項更名的提案「緊急剎車」，武斷的說：幾乎全可推諉到民進黨身上。如果事後引發台灣內部的政黨與社會族群對抗，已夠頭痛；如果再讓北京終於找到台北當局有從事「台灣獨立」的動作，進而有所行動，值不值得？

立院三讀　6歲以下童可進投票所

立院三讀　6歲以下童可進投票所

危老條例三讀　時程獎勵再延5年

危老條例三讀　時程獎勵再延5年

支持紓困外　民眾黨提醒：勿忘18歲公民權修憲案

支持紓困外　民眾黨提醒：勿忘18歲公民權修憲案

悠遊卡「百分百台灣價值」　黃珊珊：不該被排除紓困

悠遊卡「百分百台灣價值」　黃珊珊：不該被排除紓困

關鍵字：

立法院酷碰券

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嫩妹遭大學老師「連刺數十刀」喪命

《夫婦》第8集預告超爽：金喜愛提槍對峙小三

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

Lady Gaga讚譚德塞：超級巨星

熊熊《玩很大》鏡頭前狂晃兩球！被砲轟道歉：以後更注意

主婦變紅牌中鏢！他曝酒店妹「染病接客」真相

丼飯的「丼」怎麼唸？讀音曝光網傻了

外送員摔車起火　司機衝下車勇撲

敦睦艦隊確診官兵　曾返台中住家

消毒液真的有用？專家曝「1動作」恐讓酒精失效

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

「台灣零確診僅2天又陷入疫情大爆發危機」　醫曝風險

婚變後首公開露面！具惠善暴瘦11kg「對前夫很抱歉」

短裙馬尾妹「露蜜大腿」按摩太惹火！她氣炸

250萬奧迪TT高速撞2車　釀3傷

更多

最夯影音

更多
楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟
輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面