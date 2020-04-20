疫情燒不停全民宅在家狂網購　包裝箱全台2個月多用200萬個

▲張子敬說，疫情爆發後，電子購物營業額達375億，增加200萬個包裝箱（袋）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

立法院衛環委員會今（20日）邀請環保署針對「因新冠肺炎疫情影響，網購及外送餐飲大量增加，產生的包裝及一次性餐具廢棄物處理」進行專題報告。環保署張子敬報告提到，根據數據顯示，去年底疫情爆發後，今年1至2月電子購物營業額達375億，增加200萬個包裝箱（袋）。

張子敬表示，民眾購物型態改變，網路購物成為常態，依據經濟部統計處資料，100 年電子購物業營業額 1100 億元，其後逐 年上升，108 年已達 2078 億元，增加近 90%，推估約使 用1億個物流包裝箱（袋）。108 年底爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，電子購物營業額 109 年 1~2 月達 375 億元，相較108年同期增加 13%，相當於增加 200 萬個包裝箱（袋）。

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張子敬說，依網購包裝減量指引，108年12月31日前，網購包裝商品包裝材重量應低於包裹總重量之10%，且封箱膠帶不超過包裝箱長度高度總和之2.5倍，109年4月請業者提報109年第1季（1~3月）實際出貨及包材使用數量， 受疫情影響，目前有15家業者中，11家業者完成數據統 計並提報本署，目前統計109年第1季網購包裝減少數量 為184.7公噸。

另為達成網購包裝減量指引各年度目標，張子敬指出，109年12月31 日前包裝箱（袋）以100%回收紙，或以摻配25%以上塑膠再生料製作，以及111年12月31日前，使用可回收循環之循環箱（袋）比率達10%。



