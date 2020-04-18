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王定宇提2點回擊國台辦「人傳人預警信是引述武漢官方」：怎好意思說嘴

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▲▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

國台辦發言人朱鳳蓮17日指出，「台方所稱12月31日郵件，僅是引述武漢衛健委公佈的內容。」對此，民進黨立委王定宇17日晚提出兩點回擊，「怎麼好意思還拿出來說嘴。」

關於台灣第一時間公佈疫情會「人傳人」？朱鳳蓮回應，「台方所稱12月31日郵件，僅是引述武漢衛健委公佈的內容，並沒有其他資訊，也就是說武漢衛健委發佈的資訊，是台方郵件內容的唯一資訊來源。」

朱鳳蓮表示，台灣12月31日向大陸國家衛健委發函，瞭解武漢衛健委公佈的資訊，「大陸國家衛健委通過兩岸醫藥衛生合作協定聯繫視窗書面回覆台方，請其參考武漢衛健委公佈的情況通報」，事實很淸楚，大陸方面首先公佈資訊，台衛生機關再進行轉述，不存在所謂台灣首先向世衛組織報告的情況，「台方郵件也未提及人傳人，主要是向世衛組織瞭解情況。」

▲▼民進黨立委王定宇回擊李來希。（圖／記者陶本和攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者陶本和攝）

針對國台辦的回應，民進黨立委王定宇17日晚在粉專PO影片指出，雙方使用同樣一份資料，但台灣看到的是「隔離治療」，即有人傳人的風險，大陸卻告訴世界衛生組織不會人傳人；雙方也看到同一群人，也就是「吹哨人」李文亮等人發出的警告，而台灣看到的是流行性的可能、有類SARS的風險。

王定宇認為，「同樣的一份資料、同樣的一群人，台灣看到的是危險，提出的是警告，中共看到的是維穩，提出的是壓迫」、「怎麼好意思還拿出來說嘴」。

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