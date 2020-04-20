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人行「非對稱」降息　1年期LPR降20基點助經濟復甦

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▲▼GDP,關稅,中美貿易戰,人民幣（圖／CFP）

▲中國人民銀行持續以相對寬鬆的貨幣政策應對疫情對經濟的衝擊。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

應對新型冠狀病毒肺炎疫情，對經濟發展造成的衝擊，中國大陸持續施以相對寬鬆的貨幣政策救市。據中國人民銀行（大陸央行）4月20日公告，調降1年期貸款市場報價利率（LPR）20個基點，報3.85%；5年期以上LPR為4.65%，也較3月下降10個基點，兩者均為去年人行啟動LPR改革以來，最大的單次降幅。

在此之前，近期人行曾在3月30日重啟逆回購操作時，下調操作利率20個基點，並於4月15日開展新一期中期借貸便利（MLF）操作時，將中標利率同樣下調20個基點；除此之外，還包括決定在4月15日和5月15日，分兩次實施對中小銀行的定向降準，下調存款準備金率1個百分點（4碼），釋放長期資金約4000億元人民幣。

▲▼習近平親自赴浙江　視察寧波舟山港港復工。（圖／翻攝自新華網）

▲習近平日前親自赴浙江　視察寧波舟山港港復工。（圖／翻攝自新華網）

同時，中共中央政治局17日召開會議時，也曾釋出相對寬鬆的貨幣政策訊號，包括鼓勵穩健的貨幣政策要更加靈活適度，運用降准、降息、再貸款等手段，保持流動性合理充裕，引導貸款市場利率下行，「把資金用到支持實體經濟特別是中小微企業上。」

廣發證券首席經濟學家郭磊直言，中共中央政治局會議中直接出現「降息」這樣的表述較為罕見，顯示出政策對於運用利率工具，降低實體融資成本、帶動邊際投資傾向的重視，以應對企業復工復產後，降低新冠疫情造成的衝擊。

至於下調LPR，也引起外界對於房市是否鬆綁的討論，但新網銀行首席研究員董希淼說，五年期以上LPR是五年期以上貸款的定價基準，而五年期以上貸款中，個人住房貸款佔比較高，因此此次LPR的非對稱下降（1年期、5年期幅度不同），釋放房地產調控不放鬆的信號。

環球網報導引述中信證券首席經濟學家諸建芳預估，後續人行公開市場操作(OMO)及MLF利率，均有望下降2次左右，有15個基點左右的下降空間。

彭博經濟研究曾判斷，中國大陸將會推出進一步的寬鬆措施，幫助經濟從新型冠狀病毒的影響中復甦，並挺過海外衰退所帶來的新一波衝擊。

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