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敦睦艦官兵14日就出營區！確診者足跡露餡　高雄14處今閉館清消

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▲▼高雄公布第二波確診官兵足跡。（圖／記者洪正達翻攝）
高雄公布第二波確診官兵足跡。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市衛生局20日一早公布第二波敦睦艦隊確診者足跡熱點，新增14個點，行蹤遍及餐廳、百元理髮店、甚至商旅，市府立即要求業者停業清消，不過媒體發現一處足跡，吳媽媽餃子館，出現時間卻是4月14日下午6點半到7點，但敦睦艦隊官兵不是15日才下船的嗎？對此，衛生局表示，經疫調瞭解，確診個案中，部份職業軍人4月14日已出營區。

▲▼高雄市府公布第二波本市確診個案重要活動地點記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲衛生局長林立人。（圖／記者洪正達攝）

請繼續往下閱讀...

高雄市衛生局19日公布確診者第一波7處足跡熱點，20日再公布第二波共14點，其中不乏熱門餐廳、百元精緻快速剪、甚至還有商旅等，同步由經發局及衛生所通知業者目前已開放或營業者，只出不進。並且於下午2點至晚上12點場域閉館，配合進行疫情調查、環境清消，並由高雄市流行疫情指揮中心經審核疫調結果後，才能開放。

不過，現場媒體發現其中一處足跡，位在左營區的吳媽媽餃子館，足跡出現時間卻是4月14日下午6點半到7點，但敦睦艦隊官兵不是15日才下船的嗎？對此，衛生局表示，經疫調瞭解，確診個案中，部份職業軍人4月14日出營區，實習生則於4月15日出營區。

時間對我們來說完全沒用！

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