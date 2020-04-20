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「不要拿遊輪批評海軍隱匿」　吳斯懷曝2種可能...疫情從台灣本島帶上艦

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▲國民黨立委吳斯懷質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

海軍敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎，國民黨立委吳斯懷20日受訪時，呼籲國人不要怪罪醫官與基層官兵，也不要拿坐遊輪的心態來評論，甚至指責海軍故意隱匿。此外，他也點出疫情發生的兩個可能性應該被釐清，包括軍艦靠港後是否有海軍長官上船慰問，或是廠商送貨補給，都有可能造成從台灣本島帶上去的疫情。

吳斯懷表示，國軍各級幹部當然應檢討、道歉，但也希望國人不要從怪罪國軍的角度思考，他們也是病毒的受害者，包括美軍、法軍、荷蘭潛艦都有很多軍人被感染，我們有沒有看到這些國家去怪罪官兵？

針對有案例曾因頭痛求診醫官，卻因沒發燒而被誤判，吳斯懷表示，海軍敦睦支隊出航三十多天，很多官兵、學生都是第一次長時間海上航行，暈船、不舒服等造成嘔吐、頭痛症狀，容易使醫官誤判。

他強調，不能把責任丟給醫官或基層官兵，這些都不公平，「海軍航行是很辛苦的，本人在軍中經常乘坐艦艇，不過三、兩天就非常不舒服」，呼籲大家不要拿坐遊輪的心態來評論海軍官兵，甚至指責故意隱匿。

至於傳出一名確診官兵在正式下軍艦前「偷下船」，吳斯懷認為，偷下船機率是零，關鍵是靠港後，是否有海軍長官上船慰問，或是廠商送貨補給，可能造成從台灣本島帶上去的疫情，否則士官兵幾乎不可能下船，至於三艘軍艦的軍官有無下船協調公務，需要進一步調查。

吳斯懷也提到，他從2月20日質詢就要求國防部超前部署，並在各委員會提出口罩問題，要求國軍應該一人一片，後來從一萬七千片，變成四萬七千片，最後決定每天每人一片，庫存量是絕對夠的，「這次敦睦支隊出去，是否七百多名官兵每天每人都配給一片口罩，這是查得出來的，這點基本上就是疏漏。」

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