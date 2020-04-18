蘇貞昌燒聲喊話WHO：讓台灣經驗對世界做出貢獻





▲蘇貞昌視察肉品安全存量。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌18日一早到新北市視察肉品安全存量，他受訪時頻頻燒聲，讓媒體相當關心。蘇貞昌笑說自己只是燒聲沒有毛病，同時也喊話WHO，「讓台灣經驗對世界做出貢獻！」

蘇貞昌「衝衝衝」超拚個性眾所皆知，這次拚防疫似乎也忙到喉嚨燒聲了，他18日受訪時笑說自己只是喉嚨燒聲，不是有毛病，因為要跟大家回答問題沒有開水可以喝。

針對媒體提問，譚德塞始終打壓台灣，蘇貞昌表示，這一次疫情全世界的人都看到，全球其實是一家，防疫不能有破口，疫情也沒有國界，雖然台灣一直被政治力排除在WHO之外，但台灣很努力，台灣可以幫忙、台灣正在幫忙。

蘇貞昌說，希望WHO用專業考量，把從台灣得到的訊息受到重視，這樣對全世界都好，像是去年底台灣通知WHO，說已經有人在隔離了，「因為怕人傳人，所以才要隔離，這個內行人一看就懂」，可惜台灣不是會員國，不受到WHO重視，今天世界受害這麼嚴重，台灣還是竭盡全力希望做出貢獻。

蘇貞昌強調台灣能幫忙，台灣願意把得到的經驗、防疫作為跟世界分享，連TIME雜誌都邀請蔡總統來分享防疫經驗，希望WHO也能讓台灣經驗對世界做出貢獻。

至於中國大陸國台辦稱台灣資料都來自武漢，台灣告知世界疫情說法是假議題，蘇貞昌霸氣回擊，「中國大陸代表在WHO說他一直照顧台灣人健康，你相信嗎？聽得進去嗎？可能要騙世界，但一定騙不了台灣。」