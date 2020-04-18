快訊／川普怒嗆WHO「為何忽略台灣示警電郵？」　外交部回應了





▲美國總統川普。（圖／路透）

記者蔣婕妤／台北報導

美國總統川普17日在推特不滿指控WHO動作慢，再嗆WHO「為何忽略台灣示警電郵？」對此，外交部發言人歐江安18日回應，指揮中心日前已經公布通報國際的電郵內容、闡明我國立場，同時也感謝美國對我國公開的支持。

面對世界衛生組織（WHO）指控，台灣並未提出「人傳人」警告，中央流行疫情指揮中心日前公布電子郵件內容，衛生部長陳時中也反問「如果這不是警訊，什麼才是警訊？」事隔多日，川普也在台灣時間17日質疑，為什麼WHO忽視了台灣的示警電子郵件？

川普在台灣時間17日於推特發文，引述胡佛研究所（Hoover Institution）研究員陳仁宜在福斯新聞（Fox News）的3點質疑，「為什麼WHO忽視台灣12月底提及病毒可能人傳人的示警電子郵件？」為什麼世界衛生組織在1、2月新冠肺炎於全球擴散時，資訊多項不精準或具有誤導？為什麼世界衛生組織等了這麼久，才採取果斷行動？

對此，歐江安18日回應，外交部注及川普於美東時間4月17日推文質疑世界衛生組織（WHO）何以忽略台灣對新冠病毒人傳人的示警電郵。中央流行疫情指揮中心日前已公布通報國際衛生條例（IHR）系統相關信件內容並闡明我國政府立場。

歐江安指出，外交部已多次呼籲WHO作為保障及增進全人類衛生安全及水準的多邊機制，應該摒棄政治考量，確保疫病資訊的即時完整交換，更應該廣納國際社會所有成員及利害關係者，勿再阻撓台灣秉持「專業、務實、有貢獻」的原則參與相關的會議、機制及活動。

歐江安強調，作為國際社會負責任的成員，台灣在行有餘力情況下，發揮專長與優勢，支援疫情較嚴重國家的醫護與防疫人員。外交部感謝美國政府一再對我國公開肯定並持續鼎力支持臺灣國際參與。我國政府將在「臺美防疫夥伴關係聯合聲明」及既有台美合作機制上，持續與美方攜手抗疫，共同維護台美雙方人民及全人類的健康與安全。