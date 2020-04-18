　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

紓困發現金！87萬中低收入戶每月1500元　蘇貞昌：23日前進帳

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 蘇貞昌視察肉品安全存量。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲蘇貞昌視察肉品安全存量。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者張乃文／台北報導

針對受到疫情衝擊，協助受困者的紓困振興方案，行政院長蘇貞昌18日受訪時提到，已經把錢撥給縣市政府，中低收入戶跟弱勢方面，下禮拜四前每個月1500元就會進到戶頭，共有87萬人會收到。

蘇貞昌說明，因疫情受困的無論是個人或是商家產業，總統蔡英文皆相當關心。他提到，已經將錢撥給縣市政府，中低收入戶跟弱勢方面，下禮拜四前每個月1500元就會進到戶頭，共有87萬人，也要大家可以查查哪個縣市政府速度較快。

另外，在計程車、遊覽車司機等部分，一個月補助1萬，一次發3萬，現在已先發放1萬1千多人，會陸續發放到10萬人，「這些錢都在發現金」。蘇貞昌表示，下禮拜五之前，則是會發放給沒有雇用，自己當老闆的小餐廳、水電工等，一次發3萬，共有100萬人會收到補助。

蘇貞昌接著說，也會幫助受影響的企業雇用員工，補助薪資4成，這些詳細辦法，各部會都有公布。他呼籲立法院，早日通過預算，讓錢繼續發更多、更快，幫助大家走出困境。

其他人也看了這些...

連兩天零確診！國內新冠肺炎續維持395案「166人解除隔離」
英研究「安全國家」台灣排第七！陳時中坦言「嚇一跳」曝原因
社區傳播風險低能出遊？陳時中籲「多忍忍」：放鬆就會有危機

更多熱門新聞...

北市第二波口罩販賣機　萬華、大同先上線
居家檢疫、失業釀家暴潮　侯友宜：勇敢通報降低黑數
「國際疫情升高」　外交部宣布：入境外籍人士居留期限再延30天

ET快訊
川普轉貼「張經義來自台灣卻在上海工作」：現在就阻止他！
「翡翠灣福華飯店」26年確定熄燈　高層證實嘆：真的沒什麼客人
敦睦艦隊傳1官兵疑染疫？　海軍司令部回應了
婆婆花錢算命取名要媳婦「3選1」　網驚用台語發音：絕對恨妳
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

敦睦艦隊傳1人疑染疫？　海軍司令部：由指揮中心說明

國民黨變更黨主席遭退件？內政部「拿證據」駁斥：不實報導

北市校園販賣機出包！廠商爽賺百萬僅繳千元回饋金

高雄市民的怒吼都聽不到…罷韓代表開酸！路口催票「回來罷」

韓國瑜自比《格列佛》被小人綁住　溫朗東：他就是羞辱高雄人是小人

新北防疫滿意度居六都之冠　侯友宜曝最擔心「這件事」

國民黨狂喊發現金　蘇貞昌：年收200萬也發「沒意思」！

獨／「讓南部聲音被聽見」韓國瑜接中常委　「打韓悍將」酸：再次凸顯這件事

紓困發現金！87萬中低收入戶每月1500元　蘇貞昌：23日前進帳

國民黨變更負責人登記遭退件？　葉慶元：恐違反人民集會結社自由

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

中信兄弟吉祥物「看台燙衣服」　ESPN記者噴笑轉發：無法專心

蘆洲騎士跨雙黃線「逆向直衝3秒」對撞公車遭彈飛...頭重創內臟破裂

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

初嚐超人氣拉麵！鋪滿雞佛、青蔥　他激推「脆皮蝦子煎餃」：鮮味十足

走失汪浪一天「跑到公司尋主人」　櫃台通知有狗外找！她驚：怎會

敦睦艦隊傳1人疑染疫？　海軍司令部：由指揮中心說明

國民黨變更黨主席遭退件？內政部「拿證據」駁斥：不實報導

北市校園販賣機出包！廠商爽賺百萬僅繳千元回饋金

高雄市民的怒吼都聽不到…罷韓代表開酸！路口催票「回來罷」

韓國瑜自比《格列佛》被小人綁住　溫朗東：他就是羞辱高雄人是小人

新北防疫滿意度居六都之冠　侯友宜曝最擔心「這件事」

國民黨狂喊發現金　蘇貞昌：年收200萬也發「沒意思」！

獨／「讓南部聲音被聽見」韓國瑜接中常委　「打韓悍將」酸：再次凸顯這件事

紓困發現金！87萬中低收入戶每月1500元　蘇貞昌：23日前進帳

國民黨變更負責人登記遭退件？　葉慶元：恐違反人民集會結社自由

NBA復賽時間還是難定論　席爾瓦：也不知何時能做決定

涂善存誤喝壞牛奶「拉肚子不敢說」　遭爆背後原因超窩心

《炮仔聲》永琪被媽虧：確定妳會紅？　打賭5年「沒做到就退出演藝圈」

中職／統一獅要止3連敗　運彩看好兄弟繼續贏

她殺兒卻唬爛失蹤「卻在車內找到半腐男童屍」　祖母還挺女兒：她很愛小孩！

姊怕他餓死幫丟履歷　詹仁雄製作人一做25年

中職／霸能對決江國豪　運彩開盤看好桃猿再勝悍將

諾獎得主稱「新冠病毒源自武漢實驗室」　法官方回應了

疫情後「第四消費時代」　瘋狂撒錢回歸理性....簡約、平價理念崛起

川普轉貼「張經義來自台灣卻在上海工作」：現在就阻止他！

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

政治熱門新聞

陸軍269旅中尉排長輕生　同袍揭背後血淚

韓國瑜「拔刀相助」　接下國民黨中常委

「全球安全國家」台灣第七　陳時中揭原因

敦睦艦隊傳1人疑染疫？　海軍司令部：由指揮中心說明

陳學聖揭韓國瑜反制罷韓內幕：其實韓看得蠻開

蔡英文3分鐘全英語影片…訴說台防疫故事

聲請停止罷免被駁回　陳致中：韓國瑜剩3招

即／韓國瑜聲請「停止罷免」　裁定駁回

德國收到口罩「不謝台灣」　蔡英文回應了！

罷韓投票6月6日成案！韓國瑜回應了

快訊／中選會通過罷韓案　6月6日舉行投票

聲請停止罷免才9天！韓國瑜遭駁回「關鍵要素」曝光

日挺台以觀察員身分參與WHO　外交部回應了！

台德口罩風波　德駐台代表回應了

更多熱門

相關新聞

疫情影響　網球拉沃盃停辦

疫情影響　網球拉沃盃停辦

新冠肺炎疫情衝擊各大運動賽事，一年一度的網球國際對抗賽事拉沃盃，今年也因為疫情影響宣告取消。

國民黨狂喊發現金　蘇貞昌：年收200萬也發沒意思！

國民黨狂喊發現金　蘇貞昌：年收200萬也發沒意思！

憂連假疫情爆發！醫7歲兒曝「其實有一個解藥」…她聽完超欣慰

憂連假疫情爆發！醫7歲兒曝「其實有一個解藥」…她聽完超欣慰

戴資穎：兩日零確診開心，別因此鬆懈

戴資穎：兩日零確診開心，別因此鬆懈

「內防反彈、外防輸入」 中共中央政治局會議首提6保

「內防反彈、外防輸入」 中共中央政治局會議首提6保

關鍵字：

蘇貞昌新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

諾貝爾獎得主：新冠病毒是人造「武漢實驗室流出」

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

疾管署公告SFTS列法定傳染病

同居男友躲廁所玩手遊！她見心碎一幕

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

方形機身回歸！新iPhone外型曝光　瀏海、邊框大幅收窄

WHO讚美台灣防疫　但迴避能否參與WHA

東南亞最大關聖帝君雕像瞬間崩塌

武漢封城情侶關在家「做到厭煩」

Rain花3個月減重10kg「超尖V臉、肌肉還在」

企業紓困員工減薪！網怒：觀光紓困這三小

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

台灣連2日0確診　前衛生署長憂：不樂觀

25歲警火炎山懸崖拍照！喬位子崩落慘死

更多

最夯影音

更多
董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO
俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面