紓困發現金！87萬中低收入戶每月1500元　蘇貞昌：23日前進帳

▲蘇貞昌視察肉品安全存量。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者張乃文／台北報導

針對受到疫情衝擊，協助受困者的紓困振興方案，行政院長蘇貞昌18日受訪時提到，已經把錢撥給縣市政府，中低收入戶跟弱勢方面，下禮拜四前每個月1500元就會進到戶頭，共有87萬人會收到。

蘇貞昌說明，因疫情受困的無論是個人或是商家產業，總統蔡英文皆相當關心。他提到，已經將錢撥給縣市政府，中低收入戶跟弱勢方面，下禮拜四前每個月1500元就會進到戶頭，共有87萬人，也要大家可以查查哪個縣市政府速度較快。

另外，在計程車、遊覽車司機等部分，一個月補助1萬，一次發3萬，現在已先發放1萬1千多人，會陸續發放到10萬人，「這些錢都在發現金」。蘇貞昌表示，下禮拜五之前，則是會發放給沒有雇用，自己當老闆的小餐廳、水電工等，一次發3萬，共有100萬人會收到補助。

蘇貞昌接著說，也會幫助受影響的企業雇用員工，補助薪資4成，這些詳細辦法，各部會都有公布。他呼籲立法院，早日通過預算，讓錢繼續發更多、更快，幫助大家走出困境。

其他人也看了這些...

►連兩天零確診！國內新冠肺炎續維持395案「166人解除隔離」

►英研究「安全國家」台灣排第七！陳時中坦言「嚇一跳」曝原因

►社區傳播風險低能出遊？陳時中籲「多忍忍」：放鬆就會有危機

更多熱門新聞...

►北市第二波口罩販賣機 萬華、大同先上線

►居家檢疫、失業釀家暴潮 侯友宜：勇敢通報降低黑數

►「國際疫情升高」 外交部宣布：入境外籍人士居留期限再延30天