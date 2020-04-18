　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁深夜轟譚德塞「難辭其咎」　還原台灣警示時序

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲陳其邁。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲陳其邁。（圖／翻攝陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

美國總統川普在台灣時間17日於推特發文再轟譚德塞，「為什麼WHO忽視台灣12月底提及病毒可能人傳人的示警電子郵件？」行政院副院長陳其邁深夜也透過臉書發文，還原台灣警世的時序真相，「為什麼台灣的警示石沈大海？譚德塞難辭其咎！」

陳其邁表示，台灣再度傳出武漢肺炎零確診的好消息，這是全體國人共同努力的成果。然而，12月底台灣提供WHO的資料，不僅石沈大海，更從不曾出現在WHO重要疫情資訊網站（Event Information Site for IHR National Focal Points），「譚德塞的隱匿，是讓肺炎疫情在全球釀成重大災害的罪魁禍首！」

陳其邁還原時序，從去年年底台灣警覺到中國大陸武漢出現不明肺炎案例開始，政府便採取一連串措施，積極因應。最重要的，就是在12月31日時，以我方《國際衛生條例》（IHR）名義，將疫情訊息通報給WHO窗口；同日行政院也立刻宣布對武漢入境班機乘客執行登機檢疫。

陳其邁接著指出，直至1月24日，台灣已於前一日將疫情指揮中心提升至第二級時，譚德塞仍睜眼說瞎話，拒絕宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，並堅稱沒有證據顯示武漢肺炎在中國境外人傳人，因此延誤了疫情防治。

陳其邁說明，1月28日，台灣將中國大陸旅遊警示至「第三級紅色」；WHO則不建議各國對中國大陸撤僑。1月31日，WHO才宣布武漢肺炎疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」。

陳其邁強調，台灣在第一階段部署這段期間，早已對疫區實施管制措施、自建口罩生產線、實施口罩購買實名制、並落實隔離檢疫追蹤機制，成功守住疫情。相對於台灣的積極反應，譚德塞的無反應則是讓人震驚且憤怒。

陳其邁提到，我方通報後，WHO回覆我方「已收悉，並將轉知專家處理」之後，便石沈大海。依照慣例，WHO若認為是重要疫情資訊，均會置入內部網站（Event Information Site for IHR National Focal Points），供有權限之成員參閱。然而，12月底台灣提供的資料，卻不曾出現在其中；譚德塞的這般隱匿，讓肺炎疫情在全球各地迅速擴散，釀成重大災害。

陳其邁怒斥，「世衛秘書長譚德塞的遲鈍反應，讓相信世衛的其他國家，人民生命與醫療體系都遭受到嚴重威脅，甚至崩潰。作為醫師，除了痛心，更必須沉痛地指出，這一次的全球疫情，人禍是主因，而關鍵正是在於世衛的無所作為！」

陳其邁向譚德塞喊話，「台灣正盡自己所能，協助世界；我也要呼籲世衛秘書長譚德塞，做好自己的責任，守護全球的健康。」

其他人也看了這些...

連兩天零確診！國內新冠肺炎續維持395案「166人解除隔離」
英研究「安全國家」台灣排第七！陳時中坦言「嚇一跳」曝原因
社區傳播風險低能出遊？陳時中籲「多忍忍」：放鬆就會有危機

更多熱門新聞...

北市第二波口罩販賣機　萬華、大同先上線
居家檢疫、失業釀家暴潮　侯友宜：勇敢通報降低黑數
「國際疫情升高」　外交部宣布：入境外籍人士居留期限再延30天

ET快訊
短裙馬尾妹「露蜜大腿」按摩　她氣炸：腿開開坐我男友身上
韓國瑜好友揭內幕！　曝聲請停止罷韓真正原因
快訊／墾丁大灣快艇翻覆　2人落海失蹤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

中信兄弟吉祥物「看台燙衣服」　ESPN記者噴笑轉發：無法專心

蘆洲騎士跨雙黃線「逆向直衝3秒」對撞公車遭彈飛...頭重創內臟破裂

初嚐超人氣拉麵！鋪滿雞佛、青蔥　他激推「脆皮蝦子煎餃」：鮮味十足

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

紓困發現金！87萬中低收入戶每月1500元　蘇貞昌：23日前進帳

國民黨變更負責人登記遭退件！　葉慶元：恐違反人民集會結社自由

台灣藝人「上官媒當評審」不罰　陸委會：個別商演不是員工

蘇貞昌視察肉品安全存量：「豬肉沒有出口」糧食很充足

蘇貞昌燒聲喊話WHO：讓台灣經驗對世界做出貢獻

快訊／川普怒嗆WHO「為何忽略台灣示警電郵？」　外交部回應了

鄭麗君不做文化部長了？內閣人事傳聞多　蘇貞昌回應了

6月6日即將罷免投票！韓國瑜接任中常委　黃捷：看不到國民黨的未來

陳學聖揭韓國瑜反制罷韓內幕：其實韓看得蠻開

陸委會開鍘張經義　蘇貞昌：是馬英九時代規定「不是因為講什麼話」

連兩日零確診令人非常開心　戴資穎：別因此鬆懈勤洗手和戴口罩

台灣3度零確診　葛來儀讚「高科技防疫」：世衛傷害全球衛生安全

「最美女總理」離李敏鎬太近了　55萬羽毛鑽石耳環跟著搶鏡

紓困發現金！87萬中低收入戶每月1500元　蘇貞昌：23日前進帳

國民黨變更負責人登記遭退件！　葉慶元：恐違反人民集會結社自由

台灣藝人「上官媒當評審」不罰　陸委會：個別商演不是員工

來自喜馬拉雅山的啟示　南印度的山頂住宅Shikharau House

「內防反彈、外防輸入」　中共中央政治局會議首提6保

基隆最凶鬼屋外牆壁磚剝落砸損4機車　車主：心裡毛毛的…

漫威英雄現身捷運！「超強防疫裝」大媽看傻　網一句話全歪樓:戴口罩認不出來

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

政治熱門新聞

陸軍269旅中尉排長輕生　同袍揭背後血淚

「全球安全國家」台灣第七　陳時中揭原因

韓國瑜「拔刀相助」　接下國民黨中常委

聲請停止罷免被駁回　陳致中：韓國瑜剩3招

蔡英文3分鐘全英語影片…訴說台防疫故事

即／韓國瑜聲請「停止罷免」　裁定駁回

罷韓投票6月6日成案！韓國瑜回應了

陳學聖揭韓國瑜反制罷韓內幕：其實韓看得蠻開

德國收到口罩「不謝台灣」　蔡英文回應了！

日挺台以觀察員身分參與WHO　外交部回應了！

快訊／中選會通過罷韓案　6月6日舉行投票

聲請停止罷免才9天！韓國瑜遭駁回「關鍵要素」曝光

台德口罩風波　德駐台代表回應了

罷韓成案！她樂觀看待：應該會過關

更多熱門

相關新聞

川普斷WHO金援主因　譚德塞拒台參與WHA

川普斷WHO金援主因　譚德塞拒台參與WHA

美國總統川普日前決定暫時提供世界衛生組織（WHO）資金，引發各界批評。《彭博》專欄中指出，川普先前向秘書長譚德塞要求，支持台灣參加世界衛生大會、敦促中國大陸給出病毒早期樣本遭拒絕，才決定狠斷金源。

美媒揭「挺台入WHA遭拒」　川普再嗆WHO

美媒揭「挺台入WHA遭拒」　川普再嗆WHO

譚德塞推特連發8單字！心理學家1字神酸

譚德塞推特連發8單字！心理學家1字神酸

幕後／陳其邁主導9天內拚出「國軍每人1天1片口罩」

幕後／陳其邁主導9天內拚出「國軍每人1天1片口罩」

川普斷WHO金援　美記者揭「關鍵在台灣」

川普斷WHO金援　美記者揭「關鍵在台灣」

關鍵字：

陳其邁譚德塞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

諾貝爾獎得主：新冠病毒是人造「武漢實驗室流出」

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

疾管署公告SFTS列法定傳染病

同居男友躲廁所玩手遊！她見心碎一幕

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

WHO讚美台灣防疫　但迴避能否參與WHA

企業紓困員工減薪！網怒：觀光紓困這三小

東南亞最大關聖帝君雕像瞬間崩塌

武漢封城情侶關在家「做到厭煩」

台灣連2日0確診　前衛生署長憂：不樂觀

25歲警火炎山懸崖拍照！喬位子崩落慘死

Rain花3個月減重10kg「超尖V臉、肌肉還在」

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

陸軍269旅中尉排長輕生　同袍揭背後血淚

剛出獄親友慶祝　他慘遭爆頭誤殺

更多

最夯影音

更多
董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO
俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面