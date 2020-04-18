陳其邁深夜轟譚德塞「難辭其咎」　還原台灣警示時序





▲陳其邁。（圖／翻攝陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

美國總統川普在台灣時間17日於推特發文再轟譚德塞，「為什麼WHO忽視台灣12月底提及病毒可能人傳人的示警電子郵件？」行政院副院長陳其邁深夜也透過臉書發文，還原台灣警世的時序真相，「為什麼台灣的警示石沈大海？譚德塞難辭其咎！」

陳其邁表示，台灣再度傳出武漢肺炎零確診的好消息，這是全體國人共同努力的成果。然而，12月底台灣提供WHO的資料，不僅石沈大海，更從不曾出現在WHO重要疫情資訊網站（Event Information Site for IHR National Focal Points），「譚德塞的隱匿，是讓肺炎疫情在全球釀成重大災害的罪魁禍首！」

陳其邁還原時序，從去年年底台灣警覺到中國大陸武漢出現不明肺炎案例開始，政府便採取一連串措施，積極因應。最重要的，就是在12月31日時，以我方《國際衛生條例》（IHR）名義，將疫情訊息通報給WHO窗口；同日行政院也立刻宣布對武漢入境班機乘客執行登機檢疫。

陳其邁接著指出，直至1月24日，台灣已於前一日將疫情指揮中心提升至第二級時，譚德塞仍睜眼說瞎話，拒絕宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，並堅稱沒有證據顯示武漢肺炎在中國境外人傳人，因此延誤了疫情防治。

陳其邁說明，1月28日，台灣將中國大陸旅遊警示至「第三級紅色」；WHO則不建議各國對中國大陸撤僑。1月31日，WHO才宣布武漢肺炎疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」。

陳其邁強調，台灣在第一階段部署這段期間，早已對疫區實施管制措施、自建口罩生產線、實施口罩購買實名制、並落實隔離檢疫追蹤機制，成功守住疫情。相對於台灣的積極反應，譚德塞的無反應則是讓人震驚且憤怒。

陳其邁提到，我方通報後，WHO回覆我方「已收悉，並將轉知專家處理」之後，便石沈大海。依照慣例，WHO若認為是重要疫情資訊，均會置入內部網站（Event Information Site for IHR National Focal Points），供有權限之成員參閱。然而，12月底台灣提供的資料，卻不曾出現在其中；譚德塞的這般隱匿，讓肺炎疫情在全球各地迅速擴散，釀成重大災害。

陳其邁怒斥，「世衛秘書長譚德塞的遲鈍反應，讓相信世衛的其他國家，人民生命與醫療體系都遭受到嚴重威脅，甚至崩潰。作為醫師，除了痛心，更必須沉痛地指出，這一次的全球疫情，人禍是主因，而關鍵正是在於世衛的無所作為！」

陳其邁向譚德塞喊話，「台灣正盡自己所能，協助世界；我也要呼籲世衛秘書長譚德塞，做好自己的責任，守護全球的健康。」

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