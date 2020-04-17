社區傳播風險低能出遊？陳時中籲「多忍忍」：放鬆就會有危機

▲0417中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，清明連假有許多民眾出遊國旅，中央流行疫情指揮中心擔憂形成防疫破口，已針對夜市、寺廟、風景區等，設立人流管制措施。緊接著迎來五一勞動節，指揮中心指揮官陳時中表示，雖然目前社區感染風險相對低，但只要放鬆出現破口，危機就會增加，呼籲大家「多忍忍」。

指揮中心10日針對國家公園、遊樂區、夜市、寺廟等發佈人流管制措施，夜市與商圈將要求攤商、消費者戴口罩，夜市商圈自治會組織需依照社交指引，提出總量管制計畫，規劃單一出入口，取消試吃活動，拉大攤位安全距離，用餐位置要採取隔板等防疫作為。熱門攤位如名店等，必須劃設地面標示，經濟部也會選定示範的夜市或商圈，拍攝影片提供參考。

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國家公園部分，會以停車場管制車流，停車率達到5成後就會發出在地性簡訊，通知附近民眾，導引人流疏散，另會搭配周邊道路系統，於電子看板上提出警訊，也會讓用路人或其他民眾知道，要前往的地點達到一定人數，改變行程。

旅宿部分，連續假期前會要求業者提供相關訂房數字，讓指揮中心參考，掌握人流，針對訂房率較高的業者，必須做好出入動線與用餐分流措施。寺廟部分，已要求地方政府輔導，規劃參拜動線、管控人數，避免提供飲食，減少感染風險。

指揮中心副指揮官陳宗彥指出，不希望大家逛夜市邊走邊吃，畢竟這算是高度風險。針對攤位租金部分，則會請經濟部研議，牽涉私人合約關係，會交由經濟部考量。並建議應以訂房率控管旅宿業，不要訂到百分百滿房。希望以六成住房率為控制門檻。

陳時中表示，流量管制會繼續實施，不會因為連假有特殊更動，雖然整體大環境在社區傳染可能性與風險相對較低，但只要放鬆形成破口，危機也會變大，再度呼籲大家「多忍忍」。