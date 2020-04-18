美記者揭密「挺台入WHA遭拒」　川普3點嗆WHO：為何忽視台灣警告？

▲美國總統川普14日中斷對WHO金援，連日來砲火猛烈。（圖／路透）

記者柯沛辰、袁茵／綜合報導

美國總統川普14日宣布，暫停金援世界衛生組織（WHO）。美國資深媒體人雷克（Eli Lake）在《彭博》撰文揭露，川普作出這個決定，主要是美國官員向世衛提出一系列要求遭拒，其中包括讓台灣參加世界衛生大會（WHA）。不過，川普似乎不打算善罷甘休，17日晚間再上推特質疑「為何WHO忽視台灣的示警郵件？」

雷克引述美國外交官說法，並在專欄撰文指出，美方向世衛領導階層提出一系列要求，包括讓台灣參與WHA、施壓中國提供完整病毒早期樣本、讓中國境內的初期擴散狀況更加透明等。不過，世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）難以答應，才使得川普中斷金援。

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

專欄指出，譚德塞之所以陷入兩難，是因為眼下WHO需要接觸中國及其公衛系統，然而中國點頭的首要條件就是「排除台灣」。然而中斷金援的方式是否明智？只能說「這手棋的風險非常高」。

專欄分析，若能讓WHO施壓中國、讓疫情更透明，那短暫切斷金援或許有益於全球，但若有其他國家補上資金缺口，川普和美國的立場就會相當尷尬，在國際上顯得孤立。

繼中斷金援後，川普在台灣時間17日晚間又上推特開砲，並引述胡佛研究所（Hoover Institution）研究員陳仁宜在福斯新聞（Fox News）提出的3點質疑，包括「台灣早在去年12月底就提出警告，為什麼WHO忽視這封示警電子郵件？」、「為什麼WHO在1、2月釋出多項不精準的資訊，甚至誤導？」、「為什麼WHO拖了這麼久，才開始採取行動？」

▲川普17日再度開砲，發推特質疑WHO「為何忽視台灣警告？」（圖／翻攝自川普推特）

至於台灣2019年12月31日寄出的示警電子郵件，陳時中本月11日也在記者會上公開全文，並用英文唸出郵件內容。信中明確指出，我方透過網路掌握到中國大陸武漢市出現7例非典型肺炎，但並非SARS，病患正在檢查並接受「隔離治療」。

陳時中批評，WHO說未收到「明確警訊」，擺明是「內行人說外行話」，因為內文已經提及「非典型肺炎」、「病患已隔離」，公衛專家或醫師一看就能明白，並研判有「人傳人」可能。另外，我國當時尚未出現病例，如果「明示」疾病已人傳人，那就是誤導訊息。

陳時中指出，台灣不是會員國，卻在未出現病例時就主動示警WHO，反觀身為會員國的中國有沒有通報IHR？如果沒講，「這不是隱瞞，什麼叫做隱瞞？」如果有講，WHO「這不是失職？什麼才是失職？」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／資料照）

電郵全文：



News resources today indicate that at least seven atypical pneumonia cases were reported in Wuhan, CHINA.



Their health authorities replied to the media that the cases were believed no SARS; however the samples are still under examination, and cases have been isolated for treatment.



I would greatly appreciate it if you have relevant information to share with us. Thank you very much in advance for your attention to this matter.



Best Regards

中文翻譯：

根據今日新聞媒體報導，中國武漢至少有七起非典型肺炎病例，當地衛生當局回覆媒體：這些病例並非SARS，但檢體仍在檢驗中，病例已被隔離治療。

如果您有相關訊息可以與我們分享，我將非常感激。

先感謝您對這事件的關注。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～