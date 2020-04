美記者揭密「挺台入WHA遭拒」　川普3點嗆WHO：為何忽視台灣警告？

▲美國總統川普14日中斷對WHO金援,連日來砲火猛烈。(圖/路透)

記者柯沛辰、袁茵/綜合報導

美國總統川普14日宣布,暫停金援世界衛生組織(WHO)。美國資深媒體人雷克(Eli Lake)在《彭博》撰文揭露,川普作出這個決定,主要是美國官員向世衛提出一系列要求遭拒,其中包括讓台灣參加世界衛生大會(WHA)。不過,川普似乎不打算善罷甘休,17日晚間再上推特質疑「為何WHO忽視台灣的示警郵件?」

雷克引述美國外交官說法,並在專欄撰文指出,美方向世衛領導階層提出一系列要求,包括讓台灣參與WHA、施壓中國提供完整病毒早期樣本、讓中國境內的初期擴散狀況更加透明等。不過,世衛祕書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)難以答應,才使得川普中斷金援。

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。(圖/達志影像/美聯社)

專欄指出,譚德塞之所以陷入兩難,是因為眼下WHO需要接觸中國及其公衛系統,然而中國點頭的首要條件就是「排除台灣」。然而中斷金援的方式是否明智?只能說「這手棋的風險非常高」。

專欄分析,若能讓WHO施壓中國、讓疫情更透明,那短暫切斷金援或許有益於全球,但若有其他國家補上資金缺口,川普和美國的立場就會相當尷尬,在國際上顯得孤立。

繼中斷金援後,川普在台灣時間17日晚間又上推特開砲,並引述胡佛研究所(Hoover Institution)研究員陳仁宜在福斯新聞(Fox News)提出的3點質疑,包括「台灣早在去年12月底就提出警告,為什麼WHO忽視這封示警電子郵件?」、「為什麼WHO在1、2月釋出多項不精準的資訊,甚至誤導?」、「為什麼WHO拖了這麼久,才開始採取行動?」

▲川普17日再度開砲,發推特質疑WHO「為何忽視台灣警告?」(圖/翻攝自川普推特)

至於台灣2019年12月31日寄出的示警電子郵件,陳時中本月11日也在記者會上公開全文,並用英文唸出郵件內容。信中明確指出,我方透過網路掌握到中國大陸武漢市出現7例非典型肺炎,但並非SARS,病患正在檢查並接受「隔離治療」。

陳時中批評,WHO說未收到「明確警訊」,擺明是「內行人說外行話」,因為內文已經提及「非典型肺炎」、「病患已隔離」,公衛專家或醫師一看就能明白,並研判有「人傳人」可能。另外,我國當時尚未出現病例,如果「明示」疾病已人傳人,那就是誤導訊息。

陳時中指出,台灣不是會員國,卻在未出現病例時就主動示警WHO,反觀身為會員國的中國有沒有通報IHR?如果沒講,「這不是隱瞞,什麼叫做隱瞞?」如果有講,WHO「這不是失職?什麼才是失職?」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(圖/資料照)

電郵全文:



News resources today indicate that at least seven atypical pneumonia cases were reported in Wuhan, CHINA.



Their health authorities replied to the media that the cases were believed no SARS; however the samples are still under examination, and cases have been isolated for treatment.



I would greatly appreciate it if you have relevant information to share with us. Thank you very much in advance for your attention to this matter.



Best Regards

中文翻譯:

根據今日新聞媒體報導,中國武漢至少有七起非典型肺炎病例,當地衛生當局回覆媒體:這些病例並非SARS,但檢體仍在檢驗中,病例已被隔離治療。

如果您有相關訊息可以與我們分享,我將非常感激。

先感謝您對這事件的關注。

►酒精乾洗手特惠組!~防疫殺菌神器來囉~