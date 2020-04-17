北市第二波口罩販賣機　萬華、大同先上線

▲北市府說明疫情，黃珊珊。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府上周推出口罩販賣機，市長柯文哲本預告下周會在全部12行政區上線，但隨後喊卡。副市長黃珊珊17日在防疫說明會後受訪表示，廠商跟機台都是可以上線，但目前仍在就各行政區的擺放位置做確認、人力調配等測試；目前萬華、大同區都是每天賣完，但南港、大安等都會剩，會再做詳細評估。

媒體今追問口罩販賣機是否仍會下周在12行政區全面上線？黃珊珊表示，口罩販賣機才試辦上線不到1個禮拜，現在每個地方都在就現場的位置做確認，因為每個健康中心的場地有些狀況、設施還要做調整，此外還有人員的配置，會參考信義健康服務中心這幾天賣的狀況。

黃珊珊表示，前幾天民眾購買非常踴躍，排隊狀況非常多，但昨天首次低於900份，民眾買完後14天只能買一次，買完後要到下次買人流才會起來，因此要去算可能每個健康服務中心的人流、每天賣的狀況、現場位置確認，要做人力配置的調整。

「我們會先就可以控制、準備好的部分，選定幾個行政區做處理。」黃珊珊表示，因為有些區是每天都賣完，有些行政區還有剩，會看實際狀況做調整，「對市政府來說，一直都是準備好希望12行政區可以」，但希望穩健確認每個環節都完整後再上線，才不會造成大家這麼多意見。

黃珊珊補充，萬華、大同區是每天都賣完，有些區像南港就會剩，甚至大安剩很多，可能跟健保藥局密度高有關係，這次健康服務中心口罩販賣機會去考量需求度優先設置，「像大安都售完，可能就會擺在比較後面在擺」。

另外，中央目前擬推行學校賣口罩，黃珊珊說，北市府一開始就認為學校是比較容易發送口罩的地方，當時1月份市長就有說過，台北市學生都有悠遊卡學生證，其實都可以用悠遊卡學生證來驗證，但後來中央徵用我們就沒有提這方案。

黃珊珊也提醒中央，其實學校不用賣，「學校本來就可以代收代發」，所以如果學校有老師來協助，其實是非常直接簡單的。要不要用到販賣機都是可以討論，販賣機只是比較科技，如果中央不反對，因為販賣機還是有VPN的問題，還是有介接資料庫問題，如果中央同意的話北市府不排斥。

