居家檢疫、失業釀家暴潮　侯友宜：勇敢通報降低黑數





▲侯友宜前往新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

根據統計，近期家暴通報案件數上升，新北市長侯友宜17日前往勉勵家暴防治中心，他受訪時表示，因為疫情的關係，居家檢疫的、失業的人都悶在家中，壓力大容易引發衝突，他呼籲民眾要勇敢通報，把黑數降到最低。

侯友宜表示，這段時間根據家暴防治中心個案了解，很多家庭的衝突都是因為悶在家裡沒辦法出去，有的是居家檢疫的、有的是因為父母親有限制，包括自己都覺得出去外面很危險，悶在家裡久了，有的孩子們長期使用3C產品，父母親不開心，引發衝突。

侯友宜說，甚至因為經濟受到影響，家庭生活拮据，很多的衝突也因為失業而起；對立跟衝突往往就是因為小事情，那家庭暴力事件就會增加。所以防疫期間，因為減少了外出的活動，也增加了很多經濟上碰到的困境，所以才會不斷的衝突摩擦。

侯友宜也強調，隱藏的家庭暴力黑數也很多，因為有些礙於情面都不敢通報，因此他也藉此機會鼓勵大家，碰到困難隨時打113、110，把黑數降到最低，讓大家勇於走出家庭暴力的陰影。

侯友宜指出，家庭暴力的原因絕對是受到疫情的影響，所以提醒大家，疫情衝擊生活，一定會影響到家庭暴力，所以記得防疫一定也要做好「防暴」，讓所有的家庭，生活都能夠幸福美滿，度過這段疫情。