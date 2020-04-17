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國軍18日起每人「1天1片」口罩　持續發放至疫情結束

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▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者林銘翰／台北報導

國防部日前在立法院透露，國軍每天只分配到1萬7000片口罩，消息曝光後，本週起改每日配給4萬7500片，但依舊僅足夠給衛哨、新兵、室內機敏單位、醫護人員等4類人員每天1片，更傳出國軍要求官兵自行網購口罩。國防部17日晚間表示，經向中央流行疫情指揮中心說明實需後，行政院政策決定，全數滿足國軍防疫及戰備需求，全軍每人每日1片，共18萬9,000片18日起開始配送。

有媒體報導，國防部日前在立法院承認，國軍每天只分到1萬7000片口罩，僅為全軍人數一成。消息曝光後，國防部將每日配給量增加至4萬7500片，但仍僅夠衛哨、新兵、室內機敏單位、醫護人員等四類人員每日一片，國防部因此要求所有官兵利用App購買口罩，並列入檢查。

對此，國防部16日晚間表示，報導內容與實際狀況不符。國防部指出，國軍基於服務、照顧官兵的立場，指導各基層部隊幹部主動協助官兵正確使用「健保快易通」App，登錄口罩申請系統，並以營區為單位，統一向營站或便利超商購買口罩，協助分送至官兵手中。

國防部17日傍晚表示，為確保國軍戰力完整，經向中央流行疫情指揮中心說明實需後，行政院政策決定，全數滿足國軍防疫及戰備需求，全軍每人每日1片，共18萬9,000片，所需相關預算，全數由政府支應。

國防部指出，口罩將採梯次撥補，自18日起開始配送，將依照國軍補給系統，儘速配送至全軍各營區官兵手中，並持續撥補至疫情結束。

國防部強調，守住健康，就是守護國家安全，感謝社會各界對國軍官兵的支持與關心，國軍與全體國人站在一起，團結一心，共同完成防疫任務，確保戰力完整。

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