第5輪口罩預購「4小時91. 3萬人登記」　陳時中：小童7.4萬片

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者許展溢／台北報導

口罩實名制2.0第5輪口罩預購今（15 日）開放登記，家長同時可用手機預購兒童口罩。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，截至今中午，成人84萬人登記，小童有7.4萬，共91.3萬。

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全民預購成人口罩14天9片、兒童口罩14天10片，早上8點開放。陳時中說，上一波共有115萬人預購，今天最新一輪，截至中午成人84萬，小童7.4萬，共91.3 萬人。

▲兒童口罩分成以下4種尺寸「兒童、大童、中童和小童」。（圖／指揮中心提供）



指揮中心表示，因開放成人購買兒童口罩後，統計有近1/4的兒童口罩由成人買走，為保障兒童優先使用兒童口罩的權利，4月23日起恢復，兒童口罩年齡購買限制，僅有16（含）歲以下健保卡才能購買兒童口罩。口罩實名制2.0第5輪今天開始預購，除原本成人口罩外，也可網購4～8歲小童立體口罩，一樣透過Emask口罩預購系統預訂，至於其它兒童口罩仍從藥局通路購買。

指揮中心表示，民眾登入eMask系統會自動辨認年齡，只有16歲以下身分認證，才會出現成人或兒童口罩的選項，提醒民眾購買前務必確認尺寸符合家中孩童需求，其餘購買程序和成人口罩相同。指揮中心也提醒，因兒童口罩與成人口罩單次可購買片數不同，預購繳費金額亦不同，繳費時可與他人合併結帳，但各筆訂單運費仍要分別計價，一旦完成繳費，即無法更換品項；另因製作小童口罩廠商眾多，花色款式及實際尺寸皆略有差異，恕無法提供挑選，除非在領取門市現場發現有破損短缺，一旦離開，歉難提供退換貨服務。

▼小童立體口罩網路預購。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

