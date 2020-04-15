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新北市擬封城演習　侯友宜：大家誤會了！是擴大管制超前部署

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園、新北兩市15日舉行雙首長防疫交流會議，有關新北市府14日召開防疫會議，侯友宜宣布本月20日將實施兵棋推演擴大管制，但台北市長柯文哲說不會跟進，侯友宜表示，「大家誤會了！」新北市兵棋推演不叫封城兵推，而是擴大管制超前部署，屆時等中央命令一下即可到位；桃園市長鄭文燦也強調，20日當天桃園市府會派員到新北市府觀摩。

▲桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜15日在桃園市府舉辦雙首長防疫交流會議，雙方受訪前刻意拉出1.5公尺防疫距離。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜15日在桃園市府舉辦雙首長防疫交流會議，雙方受訪前刻意拉出1.5公尺防疫距離。（圖／記者沈繼昌攝）

針對媒體詢問，新北市府20日將推動封城兵推計畫，侯友宜解釋，「大家誤會了！」這不叫封城兵推而是擴大管制、超前部署，新北市希望藉疫情嚴峻有社區感染之虞，在不影響民生、物資與生活便利下，演練如何擴大管制，透過一定程度限縮讓疫情趨緩，這是兵棋推演的實兵演練。

▲桃園市、新北市雙首長防疫交流會議會後，針對媒體提問有關封城實兵演習，侯友宜強調，大家誤會了。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市、新北市雙首長防疫交流會議會後，針對媒體提問有關封城實兵演習，侯友宜強調，大家誤會了。（圖／記者沈繼昌攝）

侯友宜說，這個兵棋推演就在整個作業上，讓每一個人都能夠知道，只要中央命令一下來，我們即可到位，要做哪些工作，所以這是一種檢討分析，更重要是一個超前部屬，讓大家預作準備，這個部分要等中央有命令才可以做好整個部屬，我們只不過先做實兵演練，讓自己能夠有所準備。

鄭文燦也補充，桃園市有做過以里的層級社區防疫演練，也做過長照中心防疫演練，接下來桃園市會做的是社區大樓型防疫演練，目前有很多社區大樓有很多居家檢疫或居家隔離個案，如何讓他們不被標籤化，如何協助他們的生活，如何做醫療的後送，希望透過加強演練，讓各社區更能了解如何運作，至於新北市的20日演練，桃園市府將派員觀摩。

►我該答應女友嗎？

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