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桃園、新北雙首長防疫交流會議　侯友宜：兩市共同敵人只有病毒

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▲桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜15日在桃園市府舉辦雙首長防疫交流會議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜15日在桃園市府舉辦雙首長防疫交流會議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為有效抑制新冠肺炎疫情延燒，桃園市長鄭文燦與新北市長侯友宜15日舉辦雙首長防疫交流會議，鄭文燦表示，防疫要成功，中央與地方要合作，政府與民間也要合作，兩市針對實名制洽公、疫情調查等項目都有合作共識；侯友宜也指出，兩市在防疫與市政工作上都合作無間，希望未來中央在安心上工計畫、市區公車補助等案，能夠即時有效協助紓困。

桃園、新北兩市首長防疫交流會議上午在桃園市政府舉行，除鄭文燦與侯友宜兩市長外，兩市民政、衛生、教育等各局處首長都到場陪同，雙方就防疫各項議題進行意見交流。

▲桃園市府舉辦桃園與新北雙首長防疫交流會議上，鄭文燦強調，防疫不能有缺口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府舉辦桃園與新北雙首長防疫交流會議上，鄭文燦強調，防疫不能有缺口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，在北北桃三都因人口較多，確診個案、居家隔離與居家檢疫人數都是最多的，在防疫經驗上有很多值得交流，兩市選定包括實名制洽公、風景區熱點AI大數據分析與即時影像、教育局線上教學的資源共享、警察局衛生局疫情調查的合作、捷運北北桃三處防疫資訊的共享等，都有很好的成果，防疫要做得好，不能漏接任何球，也不能有缺口。

▲桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜會後接受媒體聯訪前，還拉開1.5公尺防疫距離。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜會後接受媒體聯訪前，還拉開1.5公尺防疫距離。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦強調，桃園市有桃園國際機場，這裡的集中檢疫中心比較多一點，又有長庚與部桃，但新北市是桃園的2倍大，個案也是桃園的2倍，所以新北市經驗值得桃園參考；此外，針對紓困與復原，將來可能是個很龐雜的工作，希望中央要有對口之外，地方政府的對接也希望能密切交換意見，比如說最近的安心上工計畫，希望資格條件是能夠放寬一點，達成短期就業的目標，比如說國道客運的補貼政策，希望擴及到市區客運，因為平均掉了3到5成，地方客運也是急需紓困，兩市首長都很快達成共識。

侯友宜也說，新北與桃園一年多來，在交通運輸、環境資源、文化觀光、衛生社福以及產業創新，2市合作無間，防疫來了，不但拼市政也要拼防疫，兩市共同敵人只有病毒，不但中央與地方要緊密配合，地方與地方之間更應聯手合作，跟民間也要站在一起，兩市首長談防疫都有共識，包括醫療資源共享、防疫旅館共同資源分配，疫調、集中檢疫、居家檢疫隔離，雙方作業程序會更快速、更緊密，還有捷運、交通運輸的防堵機制，孩子們線上教學教材共同使用等，這5項感謝鄭文燦市長與所有好朋友彼此合作，可以減少資源浪費。

侯友宜也認為，鄭市長也提到安心上工計畫，因為有限制2個月的勞保，很多人資格上是不符合的，桃園、新北也很多的勞工資格被限制住，建請中央在資格上放寬，以工代賑即時補助這些失業的勞工朋友，讓他們有機會為大家服務；另外，對交通部補助國道客運紓困案，也希望對兩市市區公車營運也能即時補助，建議交通部在市區公車補助方面，能夠即時來給兩市幫忙，他與鄭市長就這2項建議中央，能給多一點協助。

▲桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜兩首長針對紓困消費發放分別提出看法。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜兩首長針對紓困消費發放分別提出看法。（圖／記者沈繼昌攝）

有媒體詢問對於行政院提出的紓困消費酷碰券，國民黨認為發放現金較好，請問兩位市長看法？

鄭文燦說，第一個就是紓困預算要趕快通過，讓一兆元左右的紓困方案可以落實，其實所謂的消費券、酷碰券，最重要是是否能夠有感紓困、有效紓困與即時紓困，能夠讓消費能夠帶動乘數效果，這是可以討論的。

侯友宜則認為，不管是消費券或是任何振興方案，只要能夠到位，實際的用在振興經濟方面，都給予支持，用任何形式，只要真的實際用在需要被補助或被關心行業及個人，他都非常的贊成，只要有效果這才是最重要的，不要浪費掉。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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