正夯！彰化興賢書院旁冒出粉紅大泡泡　網友喊：幸福

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林公園正在冒粉紅泡泡！攝影玩家馬先生po出一系列美照，真的讓人驚豔，公園內緊鄰興賢書院的洋紅風鈴木，正在大盛開，甚至還有民眾在樹下鋪著墊子喝著下午茶，徐徐的微風，仰頭欣賞那繽紛粉粉花朵，浪漫又幸福，剛好蜀葵花季提前到今天閉園，明天（18日）逢周休2日，應該會有很多人前往朝聖。

▲彰化員林公園內洋紅風鈴木花大爆發。（圖／馬先生提供）

▲彰化員林公園內洋紅風鈴木花大爆發，民眾在樹下野餐。（圖／馬先生提供）

馬先生利用空拍機將圖片及影片po上個人臉書，並寫著「最近粉紅最夯，這畫面地球人應該都很羨慕」，網友不禁讚嘆他的攝影功力以及眼前的這些美景，彰化地區有蜀葵花、花旗木、木棉花以及油桐花等等的賞花美境，在疫情如此嚴峻下，台灣人還能在戶外賞花真的很幸福的一件事。

▲彰化員林公園內洋紅風鈴木花大爆發。（圖／馬先生提供）

正巧員林市公所宣布蜀葵花田目前已逾最佳賞花期，將配合政府防疫政策，原訂4月30日，提前到今天禁止民眾入園賞花，不過民眾不用擔心假日無處去，八卦山有油桐花，跟員林公園的洋紅風鈴木，都可以前往欣賞。

但縣長王惠美仍呼籲民眾，賞花時，務必遵照中央流行疫情指揮中心公布室內的社交距離至少要保持1.5公尺、室外則要間隔1公尺，並養成勤洗手、戴口罩的好習慣，更重要的是藉由多曬太陽、多運動、接近大自然，提升自己的免疫力，讓自己的身心靈更健康，共同對抗這次疫情。

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