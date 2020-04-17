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影／陸委會開鍘張經義　柯文哲：乾脆呼籲台灣人在大陸快逃回來

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記者陳家祥／台北報導

上海東方衛視記者張經義日前於白宮記者會，對美國總統川普自稱來自台灣，但陸委會認定東方衛視是大陸黨政軍直屬媒體，張已涉違反「兩岸人民條例」第33條第2項規定，將對其查處。對此，台北市長柯文哲說，其實人與人之間保持善意，不要太民粹，如果要這樣講，「那我們就開始呼籲我們台灣人在大陸，趕快逃回來算了」。

▲▼台北市議會第13屆第3次定期大會，柯文哲市長施政報告，市議員戴錫欽張斯綱李伯毅。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲赴議會施政報告。（圖／記者湯興漢攝）

由柯文哲擔任主席的民眾黨上午也發布新聞稿，質疑陸委會副主委邱垂正援引「兩岸人民關係條例」規定對張經義開罰一事，並舉例曾於大陸一級官方學術機構擔任顧問的吳茂昆，都可以擔任教育部長不違法，更不用說還有許多台灣藝人登上東方衛視的節目。

民眾黨認為，陸委會應清楚說明，跟哪些中央主管機關會商？以何標準認定其屬於黨政系統所屬事業單位？以清楚釐清參加該電視台眾多工作人員是否違法的疑慮，並維護眾多國人之工作權益。

下午柯文哲在議會備詢時也被問及此事，國民黨議員張斯綱問到，該事情是否會變成麥卡錫主義？柯文哲嘆了口氣說，自己現在是以市長身分在議會答詢，黨的事不用在這邊講，「我還是主張不要太…，就是說，其實人與人之間保持善意，不要太民粹…，不會講，太多這種主觀的解釋」。

柯文哲說，大家就要講清楚，「如果要這樣講，那我們就開始呼籲我們台灣人在大陸趕快逃回來算了？」

▲▼台北市議會第13屆第3次定期大會，柯文哲市長施政報告，市議員戴錫欽張斯綱李伯毅。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨議員張斯綱。（圖／記者湯興漢攝）

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