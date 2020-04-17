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館長廣告不實遭罰60萬怒飆王X蛋　柯文哲：罵完了還是要罰

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▲▼台北市議會第13屆第3次定期大會，柯文哲市長施政報告，市議員李明賢游淑慧羅智強秦慧珠。（圖／記者湯興漢攝）

▲針對館長怒斥衛生局王八蛋，柯文哲表示，罵完了還是要罰。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前在網路上刊登乾洗手產品廣告，但涉及宣傳醫療效能遭檢舉，被北市衛生局依違反藥事法開罰60萬元，陳之漢事後在網路上罵北市府「王O蛋」。對此，北市議員王欣儀17日質詢時，詢問市長柯文哲是否追究其公然侮辱公署的行為？對此，柯僅表示，開罰是有人檢舉，「沒辦法」。

王欣儀表示，疫情期間很多廠商趁機推出乾洗手等產品，有些刊登不實療效被衛生局裁罰，衛生局本於職責以及保護市民、消費者的健康安全，就會針對這樣的不實廣告依法行政，但這樣依法行政卻被人家辱罵。

接著王欣儀播放「館長」陳之漢直播時罵北市府的影片，出現「王八蛋」字眼，還有「你開我給你開，盡量開」，陳之漢更揚言要以這個罰例做申訴，「你敢開我單，你準備每一家都開」、「我違法了嗎？」

對於王欣儀質疑館長的行為已公然侮辱公署、觸犯刑法，柯文哲說，館長雖然是朋友，「但是有人檢舉我們還是要辦，沒辦法」，因為有人檢舉所以一定要法辦。柯說，這是館長的個人行為，但是市府沒有故意去罰誰，是有人檢舉才依法辦理，罰60萬我也沒辦法，「罵完了還是要罰」。

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