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影／王浩爆柯文哲花1.6億市政研究：9百多萬的案子「委託了7個」給同一家公司

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記者陳家祥／台北報導

台北市政府每年都有大量市政相關研究案，委外請學者專家進行調查分析，但議員王浩指出，這些委外研究案，政府單位卻很少參考使用；他更指出，市長柯文哲上任近6年至今，已耗費1億6千萬預算進行各類市政研究，實際效益卻低得可憐。對此，柯文哲回應，會回去調查，「我回去一定會查，每次查都會改進」、「一定有什麼地方怪怪的」。

▲▼台北市議會第13屆第3次定期大會，柯文哲市長施政報告，市議員王浩。（圖／記者湯興漢攝）

▲北市議員王浩質疑，市府砸大筆預算做市政研究卻沒人看。（圖／記者湯興漢攝）

王浩質詢時指出，台北市從柯文哲上任至今，「總共委託103個研究案，花了1億6千多萬」，但市府所有單位做的研究，你的研考會列管的只有61案，金額才將近6千多萬，還有1億多的案子都沒有列管。

「委託研究案中，找專業機構去做研究，最重要目的是什麼？是不是要人家看或是用？」王浩指出，柯文哲任內花了1億6千多萬做委託案，但只有2份報告有人看過，是動保處的，其他所有大單位的報告沒有一個人有過任何的關心，根本沒有人想要去看。

根據王浩所調閱之資料，委託研究費前5大單位，第一名是研考會，968萬；第二名交通局，848萬；第三名翡管局，711萬；第四名停管處，620萬；稅捐處，577萬。

▲▼台北市議會第13屆第3次定期大會，柯文哲市長施政報告，市議員陳炳甫吳志剛徐弘庭侯漢廷。（圖／記者湯興漢攝）

王浩說，研考會9百多萬的案子，委託了7個給同一家公司，本來想說交給政風處調查，但發現政風處也有一個案子是這間廠商得標，「豈不是左手調查右手？有個屁用？」此外，稅捐處8個案子都是同家廠商，沒有鬼嗎？他們這麼會標？研考會花這麼多錢給一家公司，沒有利益輸送？

接著王浩還說，體育局做了一個「運動衛星帳預算案」，105、106年連2年每年500萬做了一份運動經濟效益分析，但這份報告做完後，體育局回的答案竟是「投入的狀況跟產出情形，尚無法就運動產業做趨勢分析」，請問幹什麼要花1000萬，連續4年做完全沒有意義的調查報告，不覺得這報告很奇怪嗎？

王浩痛批，這是是政府正式公文回覆本會，「你糟蹋老百姓的錢，這樣的調查報告充斥在北市府每個局處通通都有」。對此，柯文哲回應，會回去調查，「我回去一定會查，每次查都會改進」、「一定有什麼地方怪怪的」。

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