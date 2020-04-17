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林亮君爆北流是公園用地　柯文哲：政府不會違法

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▲▼台北流行音樂中心表演廳功能測試。（圖／記者范綱儀攝）

▲台北流行音樂中心遭爆市公園用地。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

台北流行音樂中心北基地去年取得使照，南基地預計4月完工，全區最快2022年啟用。但台北市議員林亮君17日質詢時指出，北流建物所在地的土地使用分區是「公園用地」，質疑北流成為美河市的翻版；對此，市長柯文哲說，「政府不會犯法」，但會回去檢查一下法律問題。

林亮君質詢時問到，知不知道北流蓋在什麼用地上？柯文哲表示不知道，她接著表示，北流目前是蓋在「公園用地」上，當時市政府用重劃名義來跟這邊的地主談，未來會變公園，因做公園的規畫是分攤公共建設，所以基本上市府不用付任何一毛錢，「但是我們卻在公園上蓋流行音樂中心，這裡原本要做的是公園欸，市長你知道嗎？」

林亮君說，位於高雄的高雄流行音樂中心，土地使用分區是「特定文化休閒專用區」，為什麼北流會蓋在公園用地上？台北市出了美河市這樣的弊案，我們在北流這麼重大的建設上卻同樣事情一再發生，為什麼？

對此，柯文哲表示，「我來的時候已經在蓋了，所以我不知道」；都發局長黃景茂則表示，都市計畫公園用地依照公園使用辦法，是可以做立體的使用，包括文化設施。

▲▼台北市議會第13屆第3次定期大會，柯文哲市長施政報告，市議員林亮君林穎孟。（圖／記者湯興漢攝）

▲北市議員林亮君。（圖／記者湯興漢攝）

但林亮君不滿反問，北流會不會營業、會不會賺錢？是不是商業用途？認為北流與美河市2案有異曲同工之妙，台北市政府要準備規劃用地的時候都用其他名義，掛羊頭賣狗肉跟地主談，結果市政府把原本要蓋捷運的用地拿去蓋豪宅，把原本要做公園規劃的拿去蓋北流，這樣符合公平正義？

柯文哲表示，「政府不會犯法」，都發局、工務局也強調，公園用地用途有很多種，包含多目標使用都是符合。林亮君追問，願不願意把這塊地重新作使用區分變更？柯起先表示，「問題是都已經蓋好了」，最後承諾，回去會在法律問題檢查一遍。

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