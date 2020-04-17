不再糟蹋人才！監委公布「翁啟惠案」調查報告　要求法務部檢討





▲監察委員蔡崇義召開「翁啟惠遭起訴獲判無罪，檢方最後決定不上訴，檢察官是否違背客觀性義務及偵查不公開原則」記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

前中研院長翁啟惠捲入浩鼎案，2017年被士林地檢署依貪污治罪條例起訴，同時遭到監察院彈劾移送公懲會。士林地院前年一審宣判翁啟惠無罪，士林地檢決定不上訴，翁啟惠無罪確定。監委王幼玲、蔡崇義17日召開幾者會公布針對翁案檢察官調查報告，要求法務部檢討。

監委新聞稿表示，106年士林地方檢察署檢察官以浩鼎公司張念慈用3,000張浩鼎股票行賄翁啟惠，將翁啟惠起訴。士林地方法院審理後，宣判翁啟惠無罪，108年1月檢方最後決定不上訴。不過，檢察官偵辦浩鼎案期間，因偵辦人員涉嫌洩漏案情，新聞媒體大幅報導偵查案情內容，讓社會大眾對被告或犯罪嫌疑人產生預斷，影響他受公平審判的權利。

根據調查報告，翁啟惠最後雖獲無罪判決，仍造成其等名譽、隱私、工作、身心壓力等嚴重損害。檢察官對於貪污案件之偵查、限制出境、起訴等，攸關被告公務員聲譽，在辦理重大貪污案件時，應該以更謹慎的態度、遵循證據嚴謹及偵查不公開原則，保障民眾權益，以落實106年司法改革國是會議決議，「監察院司法及獄政委員會4月15日審查通過調查報告，函請法務部轉飭所屬檢討改進及請法務部本於權責檢討」。

蔡崇義記者會中表示，現在是防疫期間，本來是盡量不開記者會，希望大家把焦點放在防疫上。不過，要對國家有幫助、台灣要轉型，我們需要外國人才來幫助我們，翁啟惠是諾貝爾獎候選人，也是知名學者，對台灣在國際的曝光率、吸引外資人才來台有很大幫助，這次的案子雖然判翁無罪、還他清白，卻很難還給他名譽。

「技轉」指的是技術移讓，是將技術從擁有或擁有該技術的個人或組織轉讓給另一個人或組織的過程，不過，過程中因可能涉嫌圖利容易有法律問題。蔡崇義說，技轉是相當新且重要的，翁啟惠卻因為參與其中輕易的就被起訴，一個中研院長都被起訴，其他教授又怎麼敢做事。希望藉著此案喚起檢察官的思考，雖然檢察官只要達到百分之50可能有罪的門檻就可以起訴，但本該有相當程度懷疑才起訴，不是像這樣直接把人起訴，最後調查老半天，證據力相當薄弱，證據根本沒有價值就去認定人家的罪，最後就算判決無罪，「對當事人來說也是無法承受的重」。

蔡崇義說，翁啟惠在疫苗研發領域相當出色，是國際認定的人才，我們卻輕易把他起訴，這樣後面的人要回來會不會怕。他強調，希望藉著這個機會向國外人才喊話，台灣走向嚴謹法律的路了，不會再這樣糟蹋他們了。