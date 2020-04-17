桃檢檢察長關說案惹檢察官眾怒　檢審會5月加開臨時會

▲桃園地檢署前檢察長彭坤業疑似關說案，檢審會將開臨時會討論。（圖／記者楊淑媛攝）

記者劉昌松、吳銘峯／台北報導

法務部「檢察官人事審議委員會」17日上午開會，有年輕的檢察官認為應該要儘速討論桃園地檢署前檢察長彭坤業疑似關說案的相關懲處，但因為行政程序作業關係，未及排入此次議程。而經過與會委員討論後，決定5月1日召開臨時會，討論彭坤業的相關考評懲處案件。

本案因桃園地檢署前年查出壢新醫院院長張煥禎疑似逃漏稅5億元，提起公訴。但法院審理期間，傳出彭坤業疑似接受關說，指示公訴檢察官促成認罪協商，承辦檢察官認為有異，不願接受，結果彭坤業竟指示其他檢察官來取代協商工作。

事發後引起檢察界震盪，全案經台灣高等檢察署調查，最後查出彭坤業與前法務部長、時任國安會諮詢委員的邱太三餐敘後，邱太三最後提起本案，稱公訴檢察官原本同意認罪協商後來又反悔，讓當事人心情很浮動，邱太三認為公訴檢察官出爾反爾將嚴重影響司法公信力，因此「口頭陳情」「好意提醒」彭坤業。而調查報告最後認定，邱太三的行為構成「請託關說」，彭坤業並未依規定通知政風單位、另外被請託後又指示襄閱主任檢察官處理本案，造成承辦本案的主任檢察官與公訴檢察官均有誤解，高檢署認為彭坤業的指示失當。

調查報告結果出爐後，邱太三隨即請辭國安會諮詢委員，彭坤業則被迅速拔掉檢察長職務，改調任高檢署主任檢察官，而檢審會決議將他移送監察院議處，但監察院今年2月間未對彭坤業提出彈劾，案件又送回檢審會議處。檢審會在17日召開會議，但並未將本案排入議程。

對此，檢審委員林達認為，法務部要求各地檢署繳交「不良好」的基層檢察官名單，但卻未嘗試減輕地檢署工作，結果基層檢察官成受莫大壓力時，卻看到「嚴重毀損檢察形象的彭坤業主任，仍穩坐高檢署主任，完全不受提報討論，這到底是甚麼樣的體系和制度？ 」要求檢審會將本案排入議程。

而檢審會主席、法務部政務次長陳明堂表示，因行程流程問題，來不及將本案排入議程。但經與會委員討論後，認為可以加開臨時會討論。最後檢審會決議，將於5月1日召開臨時會，討論彭坤業的考評懲處案。

