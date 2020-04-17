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蘇嘉全悼念神父甘惠忠：祈禱他能夠在天上繼續照看台灣

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▲▼甘惠忠於2017年國慶領唱國歌。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲甘惠忠於2017年國慶領唱國歌。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者林銘翰／台北報導

來自美國的天主教神父甘惠忠在台灣奉獻54年，於台灣時間16日傳出在紐約逝世，前立法院長蘇嘉全17日臉書發文悼念，表達非常難過與不捨。蘇嘉全表示，祈禱甘惠忠能夠在天上繼續照看台灣，保佑這一個自由民主的可愛國度，能夠走過肺炎疫情與國際處境的難關，繼續自立自強、生生不息。

蘇嘉全表示，甘惠忠神父在1963年就遠渡重洋來到台灣，在那個生活條件與交通建設艱困的時期，不畏艱難，穿梭在平地與山林之間，照顧廣大偏鄉弱勢的台灣人民，這一照顧就超過了半個世紀，卻從來不喊辛苦，可以見他對台灣的愛，純粹且無私。

蘇嘉全指出，2017年政府為了表彰甘惠忠的特殊貢獻，在《國籍法》修法後，成為第一位取得身分證的外籍人士，甘惠忠為此還開心大喊「台灣萬歲」。

蘇嘉全說，2017年在自己擔任國慶籌備會主任委員時，也特別邀請甘惠忠擔任貴賓，在國慶大典上領唱國歌，甘惠忠還特別為這次參加國慶日特別訂做一套新西裝，殊不知就此成為絕響。

蘇嘉全表示，甘惠忠曾經多次說過，自己是台灣人，台灣就是他的家，祈禱甘惠忠能夠在天上繼續照看台灣，保佑這一個自由民主的可愛國度，能夠走過肺炎疫情與國際處境的難關，繼續自立自強、生生不息。

甘惠忠出生於1936年2月28日，1936年剛取得神學、宗教教育雙碩士學位，就接受教會的指派，從美國舊金山到台灣。到台灣後，甘惠忠一開始在苗栗縣服務，期間努力學習客語、中文，還常常背著生活用品，前往不同的教會主持禮拜。

甘惠忠在1976年接下台南市「瑞復益智中心」主任，該家益智中心是全台第一所登記立案的心障兒日間托育機構。接獲幫助後，甘惠忠一點一滴成立替發育遲緩嬰孩進行早期療育的機構，安排教師進入醫院接受專業訓練、購買設備，開始替孩子服務，影響到日後台灣對心障兒「早療」的概念。

為了替更多心障兒服務，甘惠忠前後成立德蘭啟智中心、伯利恆文教基金會等組織，接著一直待在台灣，在這片土地深耕共54年。2017年1月，甘惠忠順利取得中華民國身分證，正式成為首位取得我國身分證的外籍人士，由於近年來身體不好，甘惠忠因此回到紐約休養，不幸於台灣時間16日傳出逝世消息。

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