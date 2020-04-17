神父甘惠忠來台奉獻54年紐約病逝　蔡英文緬懷：正港台灣人

▲甘惠忠於2017年國慶領唱國歌。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者蘇晏男／台北報導

來自美國的天主教神父甘惠忠在台灣奉獻54年，於台灣時間16日傳出在紐約逝世，總統蔡英文17日在臉書緬懷「甘惠忠神父的一生，就是慈愛與奉獻的寫照」，盛讚他是正港的台灣人，也會是大家永遠的家人。

「長年守護心障兒童的甘惠忠神父，昨天已經安息主懷」。蔡英文表示，甘惠忠一生就是慈愛與奉獻的寫照，「謝謝甘神父對台灣這塊土地的無私付出」。很榮幸2017年我國能讓甘惠忠取得身分證，「他是正港的台灣人，也會是大家永遠的家人！」

甘惠忠出生於1936年2月28日，1936年剛取得神學、宗教教育雙碩士學位，就接受教會的指派，從美國舊金山到台灣。到台灣後，甘惠忠一開始在苗栗縣服務，期間努力學習客語、中文，還常常背著生活用品，前往不同的教會主持禮拜。

1976年時，甘惠忠接下台南市「瑞復益智中心」主任，該家益智中心是全台第一所登記立案的心障兒日間托育機構。接獲幫助後，甘惠忠一點一滴成立替發育遲緩嬰孩進行早期療育的機構，安排教師進入醫院接受專業訓練、購買設備，開始替孩子服務，影響到日後台灣對心障兒「早療」的概念。

為了替更多心障兒服務，甘惠忠前後成立德蘭啟智中心、伯利恆文教基金會等組織，接著一直待在台灣，在這片土地深耕共54年。2017年1月，甘惠忠順利取得中華民國身分證，正式成為首位取得我國身分證的外籍人士。而由於近年來身體不好，甘惠忠因此回到紐約休養，不幸於台灣時間16日傳出逝世消息。