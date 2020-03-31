提告網友遭檢認定不起訴　蘇嘉全遺憾：只能尊重並接受

▲前立法院長蘇嘉全。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

前立法院長蘇嘉全在去年的財產申報中，出現內政部補助國慶籌備委員會活動經費，被不少網友轉貼分享質疑公款轉入私帳，蘇嘉全憤而對數百名網友提告，經北檢調查13日以罪嫌不足等理由處分不起訴。對此，蘇嘉全31日表示，對檢察官所下的結論，不免感到遺憾，但也只能尊重並接受。

廉政專刊第127期、第140期刊載蘇嘉全財產，分別有2筆3千萬元以上的個人存款，但該筆存款是內政部每年度補助國慶籌備委員會專款專戶，引起外界質疑國慶籌備公款流入私人帳戶，蘇嘉全於去年2月18日向監察院提出更正，但網路上仍有不少相關文章轉貼流傳，蘇嘉全因此在9月間對上百名網友提告，案件四散各地檢署。

新北地檢署日前已經針對2名被告妨害名譽的網友，以事件可受公評等理由，處分不起訴，而台北地檢署轄內的洪姓和朱姓網友，更是因為分享po文時間分別在2019年2月12日、2月18日上午，都比內政部公開說明釐清疑慮的2月18日下午還早，因此以罪嫌不足等理由處分不起訴。

▲蘇嘉全北院告人。（圖／記者羅志華攝）



對此，蘇嘉全31日表示，去年因為相關單位的失誤，在監察院的《廉政專刊》中，誤增了一筆內政部補助國慶籌備委員會活動經費的帳戶在自己名下，共計3354萬4900元，這不僅造成他個人極大的困擾，同時也導致在公共的網路平台上，遭到許多網友持續性的攻擊、抹黑以及名譽抹煞，但實際上這些都是完全不實的指控。

蘇嘉全指出，自己身為立法院長，循例擔任107年國慶籌備委員會主任委員身分，於107年5月9日在台灣銀行群賢分行以「台灣各界慶祝107年國慶籌備委員會蘇嘉全」為名開立帳戶，帳戶中的經費個人完全不能夠提領使用，而是必須經由內政部依會計程序動支。此外，這筆款項非常明確純屬國慶活動公款，該帳戶也是為了籌辦國慶活動所設立的公共帳戶而非個人的私人帳戶。

蘇嘉全說，僅管立法院、監察院、內政部都已再三對外說明解釋，這筆款項是內政部補助107年國慶籌備委員會活動經費，是台灣銀行在提供資料時未能明確說明而產生的誤會，但仍有不少網友不懷好意，刻意顛倒是非，傳播不實訊息與錯假新聞，並且公開留下攻擊性的評論，更有多位網友紛紛轉貼、留言，這些網友的行為，已經嚴重損及個人名譽，讓他不得已選擇提告，希望藉由司法的途徑，保護個人清白。

蘇嘉全也說，這些赤裸裸的網路攻擊霸凌與名譽抹煞，在司法上卻有了不同心證見解，有些檢察官認為自己身為立法院長，這些發言屬於「公評」的範疇；也有檢察官認為被告行為已違反言論自由的範疇，在被告同意公開發文表達未盡查證義務，願意道歉後，予以緩起訴。

▲黃男在臉書上影射蘇嘉全家族貪汙。（圖／記者羅志華攝）



蘇嘉全強調，個人從政30幾年來，所有的言行當然可受公評，但諸如「公款入私帳」、「公然貪污」等完全顛倒黑白的惡意抹黑，他無法認同這是合理評論，因此對有些檢察官所下的結論，不免感到遺憾，但也只能尊重並接受。

蘇嘉全重申，自己一向堅信，司法的價值在於保護善良與真理，而言論自由必需建立在不傷害他人的基礎上，期盼未來台灣社會不再出現這樣惡意的抹黑與攻擊，因為沒有任何一個正直的人，應該遭受這樣的污辱與傷害。

其他人也看了這些新聞...

► 全台新冠肺炎確診306例、累計5死！今再新增8例確診「7例境外、1例本土」

► 口罩實名制新規不限單雙號 4月9日起大人每14天可買9片、小孩10片

► 首起院內感染案34退休婦搶救不治！指揮中心曝「心臟狀況非常不好」

更多相關新聞...

► 案268只公開金山、烏來足跡夠嗎？柯文哲：原則上我還是順時中

► 「紐約比武漢危險」 柯文哲怨中央：這段時間放太多人回國

► 上千人活動成防疫未爆彈？ 時力議員籲北市勒令停辦婦幼展

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！