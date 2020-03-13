分享文「公款入私帳」...蘇嘉全開吉百名網友　檢：監院釋疑前不算妨害名譽

▲前立法院長蘇嘉全因財產申報被誤植，遭網友誤會公款流入私帳。（圖為資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

監察院去年發布的廉政專刊，前立法院長蘇嘉全財產申報中，出現內政部補助國慶籌備委員會活動經費，被不少網友轉貼分享質疑公款轉入私帳，蘇嘉全憤而對數百名網友提告，其中台北地檢署轄區洪姓、朱姓2名男子也挨告，檢察官調查，雖然蘇的這筆財產確為誤植，但2人是在監察院說明補正前分享文章，13日以罪嫌不足等理由處分不起訴。

廉政專刊第127期、第140期刊載蘇嘉全財產，分別有2筆3千萬元以上的個人存款，但該筆存款是內政部每年度補助國慶籌備委員會專款專戶，引起外界質疑國慶籌備公款流入私人帳戶，蘇嘉全辦公室在2019年向監察院提出更正，因台灣銀行提供資料時，誤將此帳戶列入，未能清楚敘明，進而造成廉政專刊錯列，引起外界誤會公私不分，蘇嘉全辦公室也於去年2月18日向監察院提出更正，監察院也已公開說明補正，但網路上仍有不少相關文章轉貼流傳，蘇因此在9月間對上百名網友提告，案件四散各地檢署。。

蘇嘉全當時聲明表示，因為身兼國慶籌備委員會主委，但籌委會不具法人資格，需以個人名義開設專戶專用，並非蘇個人所有，但台灣銀行在提供相關財產申報資料時，誤將專戶列入蘇的個人財產。

日前新北地檢署已經針對2名被告妨害名譽的網友，以事件可受公評等理由，處分不起訴，而台北地檢署轄內的洪姓和朱姓網友，更是因為分享po文時間分別在2019年2月12日、2月18日上午，都比內政部公開說明釐清疑慮的2月18日下午還早，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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