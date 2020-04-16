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來台深耕54年！天主教神父甘惠忠紐約病逝…賴清德緬懷：他有三個願望

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▲甘惠忠病逝。（圖／翻攝賴清德粉專）

▲時任台南市長的賴清德與甘惠忠合照。（圖／翻攝賴清德粉專）

記者柯振中／綜合報導

來自美國的神父甘惠忠在台灣奉獻超過50年，台灣時間16日傳出在紐約逝世的消息，讓許多人感到不捨。準副總統賴清德得知這項消息，也在臉書上緬懷，「願敬愛的甘神父安息，您是台灣的恩人，您的愛將長存。」

天主教神父甘惠忠出生於1936年2月28日，1936年剛取得神學、宗教教育雙碩士學位，就接受教會的指派，從美國舊金山到台灣。到台灣後，甘惠忠一開始在苗栗縣服務，期間努力學習客語、中文，還常常背著生活用品，前往不同的教會主持禮拜。

由於在苗栗生活時，他看見許多心智障礙的村民被關在家，或如同被野放山林一般，沒有家人關懷，心裡相當有感觸，加上他的妹妹患有唐氏症，因此致力特殊教育志業。

▲▼甘惠忠。（圖／翻攝伯利恆社會福利基金會臉書）

▲甘惠忠來台後，深耕54年，在心障兒早療方面有卓越貢獻。（圖／翻攝伯利恆社會福利基金會臉書）

甘惠忠1976年接下台南市「瑞復益智中心」主任，該家益智中心是全台第一所登記立案的心障兒日間托育機構。接獲幫助後，甘惠忠一點一滴成立替發育遲緩嬰孩進行早期療育的機構，安排教師進入醫院接受專業訓練、購買設備，開始替孩子服務，影響到日後台灣對心障兒「早療」的概念。

為了替更多心障兒服務，甘惠忠前後成立德蘭啟智中心、伯利恆文教基金會等組織，接著一直待在台灣，在這片土地深耕超過50年。2017年1月，甘惠忠順利取得中華民國身分證，正式成為首位取得我國身分證的外籍人士。

由於近年來身體不好，甘惠忠回到紐約休養。不過，台灣時間16日凌晨1點時，伯利恆社會福利基金會接獲甘惠忠神父逝世的消息，在臉書上發文感念，「我們帶著萬分的不捨與想念，仍需共同拉著手，勇敢地告訴自己與在天上的神父，我們會擔起您的臂膀，更努力做您要我們所做的事，延續神父大半生在台灣的志業。」

▲甘惠忠病逝。（圖／翻攝賴清德粉專）

▲賴清德說，甘惠忠是首位取得我國身分證的外籍人士。（圖／翻攝賴清德粉專）

此外，準副總統賴清德得知消息，也在臉書上發文緬懷，初次見到甘惠忠時，對方向他說「有三個心願」，分別是填補幼兒園旁的大洞、興建早療融合教育中心，以及取得台灣身分證，「那時我說，會盡量完成神父的心願」，過了幾年的時光，大洞已經補滿、早療教育中心順利落成，神父也在國籍法修正後，正式取得身分證，成為我國首位取得身分證的外籍人士。

賴清德感慨，甘惠忠取得身分證後，曾感慨地說「這張身分證他等了54年」，「還說『他愛台灣，因為台灣人愛他』，願敬愛的甘神父安息，您是台灣的恩人，您的愛將長存。」

 

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