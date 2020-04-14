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《紐時》廣告刊出碰上台灣零確診　蔡英文：謝謝26980團隊…是很好的起點

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▲▼阿滴募款刊登《紐約時報》廣告，為台灣發聲。（圖／募資執行團隊提供）

▲阿滴募款刊登《紐約時報》廣告，為台灣發聲。（圖／募資執行團隊提供，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

由網紅阿滴募資刊登於《紐約時報》的廣告已正式刊出。總統蔡英文14日晚間在臉書發文感謝所有捐款人，希望能延續「TaiwanCanHelp 的精神，把台灣經驗貢獻給全世界！」

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞日前在記者會大罵台灣3分鐘，扭曲許多與事實不符的事情，讓網紅阿滴與聶永真等人發起募款，在紐約時報刊登全版廣告。對此，該廣告於美國時間14日（台灣時間約今晚6時）正式刊登。

蔡英文表示，台灣走向世界有很多種方式，集資登廣告、架網站或捐物資，都是很好的起點，「謝謝26980團隊的努力！」台灣能被國際社會肯定，也是因為全民同心協力落實防疫；「今天的零確診，就是最能鼓舞人心的好消息。」

蔡英文強調，「疫情還沒到盡頭，但希望一直都在，我們不能鬆懈，更要延續TaiwanCanHelp 的精神，把台灣經驗貢獻給全世界。」

關於蔡英文提及的「26980團隊」，意旨集資計畫的2萬6980位贊助者。

這次由知名設計師聶永真操刀的紐約時報集資廣告，已於美國時間4月14日，刊登全版廣告。聶永真表示，廣告中的 WHO 三字使用世衛官方字形，主標問句選用世衛標準色藍，將其隱喻提供閱聽人解鎖。上下圖像以不同翻轉的視角各自代表「世衛暨全球深陷的棘手難題」以及「創造了另一扇門對全球展開援助的台灣」。

未來募款的資金運用部分，依據集資贊助者的投票結果，剩餘款項約 1,500 萬的 45.82%，將用於數位廣告宣傳「Taiwan can help」；31.97% 將捐助國內醫療器材或資源；22.20% 將捐助國外醫療器材或資源。合計將有過半的款項直接捐助並協助國內外的防疫行動。

接下來，該團隊將號召「 #TaiwanCanHelp」網路群眾行動，2萬6980人贊助的紐約時報頭版廣告只會是開頭，還有更多台灣人、有更多的想法和創意、想讓世界上更多的朋友們知道「#TaiwanCanHelp」。團隊也號召設計師、廣告公司、內容創作者、插畫家、各領域工作者們，透過自己的專業，在 Twitter 或其他社群上，用不同語言上傳並開放授權各種防疫、疫情相關的懶人包、資訊表、影片、插畫、文章、甚至迷因。

廣告全文如下：

WHO can help?
Taiwan.

In a time of isolation, we choose solidarity

You are not alone. Taiwan is with you.

We know what you are going through. We know how hard it is.

Taiwan, having been devastated by the SARS epidemic in 2003, knows.
Taiwan, having been isolated from the World Health Organization, knows.

That is why we are contributing to international efforts by sharing how we contained the outbreak, kept our schools and businesses open, and ensured masks for all.

In the past weeks, Taiwan has provided more than 16 million medical masks to support medical workers around the world and have worked together with the US and the EU on the most advanced rapid tests and vaccines for COVID-19.

Who can isolate Taiwan? No one.

Because we are here to help.

#TaiwanCanHelp
#TaiwanIsHelping

26,980 contributors participated in the crowdfunding campaign to bring you this message.
Their donations will be used to fight COVID-19 internationally alongside our global partners.

中文全文如下：

誰能幫忙？
台灣

在全球孤立的時刻，我們選擇團結

你不是孤單的。台灣也跟你站在同一陣線。

台灣經歷過2003年的SARS，所以知道你們正在經歷的一切。
台灣被世界衛生組織孤立，所以知道單打獨鬥有多艱難。

這就是為什麼我們選擇在國際上分享我們的經驗。我們是如何控制疫情、如何保持社會正常運作，並且確保人人都有口罩戴。

在過去幾個禮拜裡，台灣捐贈了1600萬個口罩支援世界各地的醫療工作者。我們也與美國跟歐盟合作開發最先進的快篩與疫苗。

誰能孤立台灣？沒有人。
因為我們是來幫忙的。

#TaiwanCanHelp
#TaiwanIsHelping

這個訊息來自參與了本次集資計畫的26,980位贊助者。他們的捐款將用於全球防疫所需。

▲▼阿滴募款刊登《紐約時報》廣告，為台灣發聲。（圖／募資執行團隊提供）

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