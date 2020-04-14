阿滴《紐約時報》廣告全文一次看：沒有人能孤立台灣！

▲阿滴募資刊登紐約時報全版廣告全文。（圖／募資團隊提供，下同）



記者陶本和／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞日前在記者會大罵台灣3分鐘，扭曲許多與事實不符的事情，讓網紅阿滴與聶永真等人發起募款，在紐約時報刊登全版廣告。根據廣告內容，明確宣示沒有人能孤立台灣，因為台灣能給予協助。

由知名設計師聶永真操刀的紐約時報集資廣告，已於美國時間4月14日，刊登全版廣告。聶永真表示，廣告中的 WHO 三字使用世衛官方字形，主標問句選用世衛標準色藍，將其隱喻提供閱聽人解鎖。上下圖像以不同翻轉的視角各自代表「世衛暨全球深陷的棘手難題」以及「創造了另一扇門對全球展開援助的台灣」。

根據廣告內容，開頭明確表示，「WHO can help？ Taiwan」（誰能夠幫忙？台灣），強調在被隔絕的時刻，台灣選擇了「團結」，「你並不孤單，台灣會跟你在一起」，「我們知道您正在經歷什麼，我們知道這有多困難」、「台灣在2003年遭受SARS的嚴重破壞，從世界衛生組織被孤立出來的台灣能夠理解」。

廣告也提到，「在過去幾週裡，台灣提供超過1600萬片醫用口罩，協助全球的醫務人員，並且跟美國、歐盟合作，針對新冠肺炎進行快篩與疫苗研發合作」。

「誰可以孤立台灣？沒有人。」廣告強調，「因為台灣在提供協助」。最後也特別標注「#TaiwanCanHelp」（台灣能幫忙），以及「#TaiwanIsHelping」（台灣正在提供協助）。

廣告全文如下：

WHO can help?

Taiwan.

In a time of isolation, we choose solidarity

You are not alone. Taiwan is with you.

We know what you are going through. We know how hard it is.

Taiwan, having been devastated by the SARS epidemic in 2003, knows.

Taiwan, having been isolated from the World Health Organization, knows.

That is why we are contributing to international efforts by sharing how we contained the outbreak, kept our schools and businesses open, and ensured masks for all.

In the past weeks, Taiwan has provided more than 16 million medical masks to support medical workers around the world and have worked together with the US and the EU on the most advanced rapid tests and vaccines for COVID-19.

Who can isolate Taiwan? No one.

Because we are here to help.

#TaiwanCanHelp

#TaiwanIsHelping

26,980 contributors participated in the crowdfunding campaign to bring you this message.

Their donations will be used to fight COVID-19 internationally alongside our global partners.

中文全文如下：

誰能幫忙？

台灣

在全球孤立的時刻，我們選擇團結

你不是孤單的。台灣也跟你站在同一陣線。

台灣經歷過2003年的SARS，所以知道你們正在經歷的一切。

台灣被世界衛生組織孤立，所以知道單打獨鬥有多艱難。

這就是為什麼我們選擇在國際上分享我們的經驗。我們是如何控制疫情、如何保持社會正常運作，並且確保人人都有口罩戴。

在過去幾個禮拜裡，台灣捐贈了1600萬個口罩支援世界各地的醫療工作者。我們也與美國跟歐盟合作開發最先進的快篩與疫苗。

誰能孤立台灣？沒有人。

因為我們是來幫忙的。

#TaiwanCanHelp

#TaiwanIsHelping

這個訊息來自參與了本次集資計畫的26,980位贊助者。他們的捐款將用於全球防疫所需。