「紐約封城了誰會買報紙？」卡神點破阿滴募款：Youtuber可代表台灣？

▲「卡神」楊蕙如。（圖／翻攝自臉書／楊蕙如）



記者鄒鎮宇／綜合報導

面對WHO秘書長譚德塞的指控，YouTuber阿滴和聶永真等人10日發起募資，要在《紐約時報》刊登「台灣人寫給世界的一封信」廣告。對此，「卡神」楊蕙如在臉書PO文表示，「為什麼一個Youtuber的立場可以代表台灣去罵人？」

楊蕙如認為，阿滴與其募款到紐約時報上「罵人」，不如將募資的錢拿去購買物資捐給需要的國家比較實際，「現在紐約都封城了誰還會去買實體報紙啊？」

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她說，對外應該要以正式的形象比較好，平時自己再臉書發文就算了，「為什麼一個Youtuber的立場可以代表台灣去罵人？」認為阿滴的廣告非常不適當。

▲楊蕙如認為阿滴不能代表台灣發聲。（圖／翻攝自阿滴IG、嘖嘖網站）



隨著阿滴推出「2.0版本」，楊蕙如表示，她只是建議不該用個人代表台灣，也建議不要刊登廣告罵人，因此是給予建議不是罵人，「天啊！我罵人有可能這麼溫柔嗎？」

看到阿滴更改，楊蕙如非常滿意，「我也打電話跟我認識的相關單位善意提醒過了，能夠接受建議的才能夠成就大事，特別是承載了這麼多的資源和期待。目前看起來有在修正，這不就是大家給建議的目的？」

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