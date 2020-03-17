　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他稱有私交臉書批「這家族貪到新境界」　蘇嘉全怒：判無罪乾脆修掉毀謗罪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者羅志華／台北報導

前立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠於2018九合一選舉時，表態參選屏東立委，黃姓網友於選前在臉書，以「這家族在屏東貪到新境界，連校長都能賣」為標，批蘇嘉全家族在屏東貪污，甚至自稱和蘇嘉全「有私交」講得煞有其事，讓蘇嘉全氣得提告要求登報道歉，並趕從日本回來，於3月17日至北院親自出庭。蘇嘉全在庭上細數34年政治歷程，痛訴第一次遭遇這麼嚴重的人格污衊，但黃男全程相當不屑，不時冷笑，雙方一度激烈爭吵。

▲▼蘇嘉全北院告人。（圖／記者羅志華攝）

▲蘇嘉全不滿遭黃男影射家族在屏東貪污，3/17親自出庭，痛訴從政34年來，從沒受過這種汙衊，更痛批「這樣判無罪，立法院應將毀謗罪修掉」。（圖／記者羅志華攝）

黃男於2018年10月17日在臉書發文提到，「我親戚遴選校長，（蘇嘉全）直接找人來家裡要錢，實在有夠無恥的！」，並在下面回覆網友，「屏東道上有一句話，『如果你走得進法院，算我輸』」，又說「他可以找4、5個小弟，開無牌車直接在法院門口把你載走，把你揍一整天再送你去醫院，然後他們下午就去自首，跟警察說對不起，不好意思打錯人了！」。

網友看得驚呼連連，不禁問「屏東又恢復以前那種可怕的形象了嗎？」，黃男秒回「一直都是這樣啊！」，讓蘇嘉全超火大，認為黃男不僅捏造不實指控他貪汙，更將他抹黑為會叫小弟做壞事的人，氣得對黃男以及參與討論的吳姓網友提告。

▲▼黃男在臉書上影射蘇嘉全家族貪汙。（圖／記者羅志華攝）

▲黃男認為政治人物應有受評論的雅量，不應對民眾提告。（圖／記者羅志華攝）

黃男在庭上講得理直氣壯，稱在美國的政治人物，不會因為受到批評就告民眾，因為彼此的地位、資源極不對等，認為蘇嘉全應有接受評論的雅量。

蘇嘉全自述從29歲從政以來，自豪從未被起訴任何案件，更是第一次遭遇這模嚴重的人格污衊，且黃男以描述的方式，提到「親戚遴選校長被要錢」，又稱與自己有私交、曾被找去當智囊團，講得像是「內幕爆料」一般，嚴重混淆網友視聽。

蘇嘉全打臉黃男的「私交說」，稱跟他完全不認識，更痛訴他也是父母生的，若政治人物都要接受這種羞辱，沒人受得了，嗆明就算黃男可能判無罪，也絕對不會與他調解，更表示「若黃男這樣被判無罪，那立法院乾脆把毀謗罪修掉算了」。

黃男則表示，他當年在北醫擔任學生會長，曾與蘇嘉全見過2次、談過1次，這是他稱與蘇家全有私交的依據，2001年時，屏東曾傳出學校校長遴選不公的事情，當時他的大舅在家族內抱怨，他臉書上的發文全是憑一路以來的記憶撰寫，至於「他可以4、5個小弟…」部分，「他」指的是黑道，並不是蘇嘉全。

蘇嘉全反嗆黃男念北醫，卻把2次見面的經歷說成「有私交」，連「認識」跟「私交」都分不清楚，律師則要求傳黃男大舅出庭作證，要來釐清當時蘇嘉全家族是否有介入校長遴選，但黃男稱不知道大舅「還有沒有活著」，本案將於5月12日續審。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

去死女韓粉罵陳菊判刑！出征又挨告沒在怕　還得「賠25萬+臉書正式道歉」

ET快訊
快訊／北投驚傳「街頭擄人」！男一現身秒遭押走
辰亦儒公開「求婚曾之喬過程」　曝交往10年：我們有分手過
你後悔認識我嗎？確診護理師哭著打給老公：把衣服都燒了吧
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹男送電子手環引誘…載國小男童到郊區猥褻！竹檢偵結起訴

快訊／北投驚傳「街頭擄人」！債務糾紛約談判…男一現身秒遭押走

他稱有私交臉書批「這家族貪到新境界」　蘇嘉全怒：判無罪乾脆修掉毀謗罪

勾女同事激戰2回…小王「那話兒」驗出人妻DNA辯：碰過她吃的口香糖

補習班男師公然放A片騷擾少女　硬拗「你早晚都會知道」

15名詐騙嫌犯從「新冠3級疫區」返台　彰警全副武裝消毒2次

槍擊大橋頭前幫主「柳丁」逃花蓮　槍手「長春祠」騎單車栽了

紅臉男拒酒測想落跑！警拔槍嚇阻開罰36萬　目擊民眾大聲叫好

水果店散熱裝風扇短路釀火警　老闆娘吃官司！告發4房東結果出爐

萬華惡火吞民宅再奪1命！　男搶救66小時仍不治　累計6死

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

機票很便宜！出國「騙在台灣玩」 回來確診...網友氣爆：全公司GG

忙中有錯！警錯把酒精當成額溫槍 熱心哥到派出所報案慘遭酒精噴臉

胡彥斌x劉惜君《我是不是你最疼愛的人》　改編成「吵架式情歌」質問力度超強！

宋智孝《Gashina》跳完姜虎東傻眼XDD　ACE→遊戲黑洞..答題全撿漏

新竹男送電子手環引誘…載國小男童到郊區猥褻！竹檢偵結起訴

快訊／北投驚傳「街頭擄人」！債務糾紛約談判…男一現身秒遭押走

他稱有私交臉書批「這家族貪到新境界」　蘇嘉全怒：判無罪乾脆修掉毀謗罪

勾女同事激戰2回…小王「那話兒」驗出人妻DNA辯：碰過她吃的口香糖

補習班男師公然放A片騷擾少女　硬拗「你早晚都會知道」

15名詐騙嫌犯從「新冠3級疫區」返台　彰警全副武裝消毒2次

槍擊大橋頭前幫主「柳丁」逃花蓮　槍手「長春祠」騎單車栽了

紅臉男拒酒測想落跑！警拔槍嚇阻開罰36萬　目擊民眾大聲叫好

水果店散熱裝風扇短路釀火警　老闆娘吃官司！告發4房東結果出爐

萬華惡火吞民宅再奪1命！　男搶救66小時仍不治　累計6死

台灣馬自達延長後視鏡原廠保固　限定車款5年內不限里程都可回廠

西藏大學生每天爬4500米高山上網課　網友歪樓「小哥挺帥的」

1男載5妹！真理褲美腿前後包夾　東莞最靚騎士：她們硬要上車

「酒駕」停紅綠燈遭警攔下　Terry下車接受酒測原因曝光

中研院：今起「院內人員禁止去三級警示國家」　國際研討會取消

新竹男送電子手環引誘…載國小男童到郊區猥褻！竹檢偵結起訴

禮拜中汪星人坐檯上傻笑、走道爽睡　牠們都是神父的寶貝

日職／鳥谷敬轉戰羅德首度敲安　守備也有精彩演出

沈富雄酸漂亮的防疫成績單：台人的喉嚨沒半隻新冠病毒？

TORY BURCH宣布關閉全美、加拿大門市　員工照常支薪網友讚賞

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

北市女童清晨墜樓　無生命跡象

確診男隱瞞旅遊史　恐賠公司天價損失

律師分析「小鄭容和」隨機殺人！

掃把打死繼子！繼父看他吐了丟出家門

彰化警堅持帶妻遊土耳其　恐無法回國

4歲童遭虐死前一天！　5歲姊：他不乖被抓去撞頭

快訊／士林11歲女童墜樓　搶救不治亡

獨子被小鄭容和隨機殺人　悲傷父哽咽喊：這一定要判死刑

新店直播主捅死人　辯護律師說話

陸軍上兵不服攔查　衝撞國道路肩

林飛帆婚警部署？彰局長怒查外洩

新北失聯男「盧禮勇」找到了

4歲童遭踹扔馬路亡　繼父弟道歉

即／花蓮鐵軌旁「驚見男屍」！頭部明顯撕裂傷

更多熱門

相關新聞

PO臉書嗆殺蔡英文　雄檢不處分

PO臉書嗆殺蔡英文　雄檢不處分

去年總統大選期間，傳出有網友在臉書上發文要「處決蔡英文女士」，甚至要將民進黨黨員殺光、血洗總統府，花蓮縣調查站獲報後，查出發文的男子住在高雄，循線將他逮捕後依煽惑他人犯罪，但檢察官複訊後，認為男子只是不滿政局、抒發情緒，因此處分不起訴。

男爆打再狠掐脖子害友身亡　學歷讓他少判1個月

男爆打再狠掐脖子害友身亡　學歷讓他少判1個月

法國鐵馬女騎士環島　林邊女警秀英法語

法國鐵馬女騎士環島　林邊女警秀英法語

車城福安宮參拜返程拋錨　警助排除

車城福安宮參拜返程拋錨　警助排除

撲殺14171雞隻！屏東萬丹爆H5N5禽流感

撲殺14171雞隻！屏東萬丹爆H5N5禽流感

關鍵字：

立法院長蘇嘉全屏東貪汙臉書

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

靈媒12年預言新冠肺炎！「2020爆致命肺炎」：10年後會再發生

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

土耳其團高雄3確診　趴走五甲路是假消息

美新冠肺炎疫苗　第一針注射了

義大利人搶買糧食！冰箱剩「鳳梨披薩」

是她突下跪！婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

17例全部境外移入　台人打壞好牌

里長遊歐團明晚抵台！民政局清查全市里長

里長揪20人團遊西班牙　新北市府回應了

更多

最夯影音

更多
居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快
蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面