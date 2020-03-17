他稱有私交臉書批「這家族貪到新境界」　蘇嘉全怒：判無罪乾脆修掉毀謗罪

記者羅志華／台北報導

前立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠於2018九合一選舉時，表態參選屏東立委，黃姓網友於選前在臉書，以「這家族在屏東貪到新境界，連校長都能賣」為標，批蘇嘉全家族在屏東貪污，甚至自稱和蘇嘉全「有私交」講得煞有其事，讓蘇嘉全氣得提告要求登報道歉，並趕從日本回來，於3月17日至北院親自出庭。蘇嘉全在庭上細數34年政治歷程，痛訴第一次遭遇這麼嚴重的人格污衊，但黃男全程相當不屑，不時冷笑，雙方一度激烈爭吵。

▲蘇嘉全不滿遭黃男影射家族在屏東貪污，3/17親自出庭，痛訴從政34年來，從沒受過這種汙衊，更痛批「這樣判無罪，立法院應將毀謗罪修掉」。（圖／記者羅志華攝）

黃男於2018年10月17日在臉書發文提到，「我親戚遴選校長，（蘇嘉全）直接找人來家裡要錢，實在有夠無恥的！」，並在下面回覆網友，「屏東道上有一句話，『如果你走得進法院，算我輸』」，又說「他可以找4、5個小弟，開無牌車直接在法院門口把你載走，把你揍一整天再送你去醫院，然後他們下午就去自首，跟警察說對不起，不好意思打錯人了！」。

網友看得驚呼連連，不禁問「屏東又恢復以前那種可怕的形象了嗎？」，黃男秒回「一直都是這樣啊！」，讓蘇嘉全超火大，認為黃男不僅捏造不實指控他貪汙，更將他抹黑為會叫小弟做壞事的人，氣得對黃男以及參與討論的吳姓網友提告。

▲黃男認為政治人物應有受評論的雅量，不應對民眾提告。（圖／記者羅志華攝）

黃男在庭上講得理直氣壯，稱在美國的政治人物，不會因為受到批評就告民眾，因為彼此的地位、資源極不對等，認為蘇嘉全應有接受評論的雅量。

蘇嘉全自述從29歲從政以來，自豪從未被起訴任何案件，更是第一次遭遇這模嚴重的人格污衊，且黃男以描述的方式，提到「親戚遴選校長被要錢」，又稱與自己有私交、曾被找去當智囊團，講得像是「內幕爆料」一般，嚴重混淆網友視聽。

蘇嘉全打臉黃男的「私交說」，稱跟他完全不認識，更痛訴他也是父母生的，若政治人物都要接受這種羞辱，沒人受得了，嗆明就算黃男可能判無罪，也絕對不會與他調解，更表示「若黃男這樣被判無罪，那立法院乾脆把毀謗罪修掉算了」。

黃男則表示，他當年在北醫擔任學生會長，曾與蘇嘉全見過2次、談過1次，這是他稱與蘇家全有私交的依據，2001年時，屏東曾傳出學校校長遴選不公的事情，當時他的大舅在家族內抱怨，他臉書上的發文全是憑一路以來的記憶撰寫，至於「他可以4、5個小弟…」部分，「他」指的是黑道，並不是蘇嘉全。

蘇嘉全反嗆黃男念北醫，卻把2次見面的經歷說成「有私交」，連「認識」跟「私交」都分不清楚，律師則要求傳黃男大舅出庭作證，要來釐清當時蘇嘉全家族是否有介入校長遴選，但黃男稱不知道大舅「還有沒有活著」，本案將於5月12日續審。

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