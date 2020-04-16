外籍大漢遭北京保全制服　臉貼地怒嗆「你們才有病毒！」下場慘了

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情期間，北京市朝陽區一名外籍男子14日準備進入小區時，拒絕向門口值班人員出示出入證，先是出口辱駡保全，隨後還動起手來，將其手機摔倒地上。現場數名保全見狀，隨即合力將他制服在地，其中一人還拿出了防暴鋼叉！該外籍男子儘管無法動彈仍大聲叫罵，「我沒病毒，你們才有病毒。」

▲外籍男子被制服。（圖／翻攝自時間視頻）

境外輸入病例成為大陸防控重點，不過有網友在微信公眾號「補一刀」發文稱，在北京市朝陽區青年路一個小區大門外，一名疑似喝醉酒的外籍男子準備進入，但他既沒有戴口罩，又拒絕向保全出示出入證件。

由於按照北京市防控規定，任何出入屋苑的人員都需要出示出入證，且在公眾場合必須佩戴口罩。因此保全人員反覆要求該外籍男子出示證件，又拿了一個新的口罩讓他戴上，但其拒絕服從並出口辱駡對方，試圖強行進入屋苑，「遭到阻攔後，開始對保安拳打腳踢，還摔了保安的手機。」

現場數名保全人員見狀，隨即上前阻止，更出動防暴鋼叉將對方制服在地，外籍男當時更大喊，「我沒病毒，你們才有病毒！」此時，男子的中國妻子趕到現場，但面對丈夫的行為反而向保全大罵，一直強調自己是中國公民，不應該被這麼對待，且表明如果丈夫受到傷害會索償，更與路過的鄰居發生爭執。

▲外籍男子站起後，才在眾人面前拿出證件。（圖／翻攝自時間視頻）

在這名外籍男子停止反抗後，保全將他扶起來，而就在這時他得意洋洋的拿出剛才保全一再要求出示的證件，並大聲唱「啦啦啦」挑釁對方，同時將出入證拿到每個人面前展示一圈，他和妻子隨後回家。

▲該男子又再度來到現場。（圖／翻攝自時間視頻）

然而事情並沒有就此告一段落，該網友稱，後來又看到該外籍男子重新走到事發現場，先對妻子破口大罵，之後試圖向保全出手，結果又被制服在地，但儘管動彈不得仍大聲唱歌挑釁。最後，警方到場將其帶到派出所，事件才暫告一段落。