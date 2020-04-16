花4千補1千「酷碰券」沒接地氣　國民黨團：發現金卡實在

▲新冠肺炎疫情衝擊經濟，竹市議會國民黨團呼籲發現金。（圖／新竹市議會國民黨團提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市議會國民黨團16日召開記者會表示，日前政府所提「酷碰券」，必須先從民眾口袋裡掏出4000元消費，才能獲得政府補助的1000元，並不符合一般人的消費習慣，而針對新冠肺炎所帶來的經濟衝擊，國民黨團也呼籲政府應該接地氣，採用現金紓困方案，才能真正符合民眾的需求。

▲國民黨新竹市黨部主委許修睿（左二）呼籲政府應重視民意訴求。

黨團表示，新冠肺炎帶來經濟衝擊不亞於2008年發生的金融海嘯，國際貨幣基金組織(IMF)預測全球經濟將大幅衰退到-3%，台灣甚至有可能跌到-4%，世界各國都在研擬有效的紓困方案，新竹市議會國民黨團主張政府應接地氣、貼近民意，以現金方式紓困，讓真正經濟受到嚴重衝擊的家庭，能夠獲得喘息的機會。

「讓真正有需要的民眾，看的到也吃的到。」黨團表示，目前政府所提「酷碰券」，民眾必須先從口袋裡掏出4000元消費，才能獲得政府補助的1000元，並不符合一般人的消費習慣，真正困頓的人可能連4000元都拿不出來，如何刺激消費、振興經濟？

國民黨新竹市黨部主委許修睿表示，中央政府應聆聽地方的心聲，更要接地氣、貼近民意，應該盡快從善如流，發放現金進行紓困。目前民進黨政府所提的政策是需要繁複的申請制度，而且只有特定對象有機會獲得補助，國民黨所提政策，可使超過1700萬人受到紓困的幫助。

至於口罩日產能已超過1500萬片，但還是許多人冒風與日曬排隊買口罩，政府應檢討是否由里鄰長來配發，讓民眾要口罩免排隊。新竹市議會黨團總召吳青山也指出，民意代表最貼近民意，過去這幾個月以來，各行各業都受到影響、民不聊生，新竹市許多餐廳、店家也都撐不下去，受到影響的企業主與勞工不計其數，工作都沒了，如何再為了領1000元先去花費4000元呢？這是很不合情理的邏輯，呼籲政府懸崖勒馬。

發言人陳啓源則是補充2008年金融海嘯時，當時蔡英文也曾疾呼發現金紓困，現在民進黨卻用「酷碰劵」來打臉蔡英文。發言人黃美慧也秀出照片指出口罩日產1500萬片，但這兩天路上藥局還是大排長龍，我們的政府卻在這時候用口罩做外交，相信行有餘力時支援國外，這個大家都樂見，但是當國人自己都還買不到口罩時，這樣恰當嗎？國民黨團也要求政府一定要讓人民「要口罩免排隊」。

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